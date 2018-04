Lazítás és kényeztetés: Fenyő Wellness (x)

– Az igény szülte a szolgáltatások bővülését, mert eleinte, amikor megnyitottunk, akkor tornaterem, szauna és jakuzzi állt a vendégeink rendelkezésére. Abban az időben a hangsúly inkább a tornatermen volt, és azóta is egyik közkedvelt mozgásközpont a városban. Különböző edzésformák közül lehet választani, hétfőtől szombatig naponta több alkalommal. Jelenleg nagyon nagy az igény a masszázsokra, ezért is kellett bővítenünk a masszázstermeink számát, így most négy masszázsteremben dolgoznak a kollégák. A svéd, a relax masszázstól kezdve, a lávaköves, cellulit, vagy mézes masszázson keresztül az aromaterápiás, gyertya, vagy a legújabb, Amazonas masszázsunkat tudjuk ajánlani, de igényelhető többféle testpakolás is, mint a zöld tea, vagy csokoládé pakolás. Ezek jót tesznek testnek és léleknek. A minőségi alapanyagoknak, valamint a hozzáértő szakembereknek köszönhetően sokan igénybe veszik ezeket. Heti rendszerességgel visszatérő vendégeink vannak.

– Különböző csomagok is szerepelnek az ajánlataik között. Mivel kényeztetheti magát az, aki egy délután eljön a wellnessközpontba?

– Nagy odafigyeléssel állítottuk össze a szolgáltatásainkat és csomagjainkat hogy többféle igényt ki tudjunk szolgálni. Például ha valaki eljön, kezdheti szaunázással, jakuzzizással, vagy csak az infraszaunával. Ez pihenőkkel másfél óra. Utána igénybe tud venni valamilyen masszázstípust. A masszázsaink hatvan, illetve kilencven percesek. Ez már egy három órás programcsomag. Utána beülhet a sószobába. És ha mindezek után feljön az étterembe, akkor még kedvezményesen is vacsorázhat. De ez csak egy példa, a csomagjaink, amelyek ajándékutalvány formájában is rendelkezésre állnak, a honlapunkon is elérhetőek, de kollégáink is szívesen nyújtanak információt.

– Sikerült tehát az elmúlt években egy stabil látogatóközönséget bevonzani, ugyanakkor a szolgáltatások minőségét megtartani, ami nem könnyű feladat. De ha jól tudom, úgy döntöttek, hogy még nagyobb kínálattal szeretnék a vendégeket várni és nagy változás előtt áll a wellnessközpont.

– Ez ugyan még titok, de valóban egy nagy bővítés előtt állunk. Több millió eurós befektetés ez, amelynek még az idén hozzáfogunk. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatásink jelentősen bővülni fognak. Lesz medencetér, felnőttmedencével és gyermekpancsolóval. Több kényeztető elemet is belefoglaltunk ebbe a projektbe, lesz hidromasszázs, sódézsa, szabadtéri szauna és ezzel egy időben a benti szaunapark is bővül. Ugyanakkor a szeretett és már rég áhított borvizes medence is megtalálható lesz a megújult központunkban. Fontosnak tartjuk a folyamatos fejlődést és a megújulást.

