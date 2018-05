Látogatóban az Urmánczy-kastélyban

• Fotó: Baricz-Tamás Imola

A jelenleg magánkézben lévő, üresen álló kastély egykori vendégszobáinak falfestése árulkodik lakóinak ízléséről. A földszint alapos bemutatása után az emeleti szobákat is szemügyre vehették a látogatók, akik közül többet érzelmileg is érintett egy-egy terem látványa, ugyanis

a földszinti termeket mindenképp a nagyközönség előtt nyitnák meg, rendezvénytermek, esetleg vendéglő is helyet kaphatna itt, de akár oktatóközpont is birtokába vehetné.

A kórház kiköltözése után pár évig üresen maradt épületet egy ideig kulturális céllal is hasznosították, ennek az időszaknak a nyomait őrzik a falra festett alkotások. A pincében pedig a kórház konyhája működött, az ott maradt óriási kályha is árulkodik erről.

Amúgy 1972-ben az épület tetejét a kerti oldalon megmagasították, megváltoztatva arányait is, az örökös-idegenvezető szerint teljesen indokolatlanul. Az egykori kastélyparkban tömbházakat és több középületet is felhúztak. Az új kórház építésekor, 1982-ben az akkor érvényben lévő városrendezésre vonatkozó előírásokat sem tartották be, a kastély és az új kórház közötti nagyon kis távolság pedig arra utal, hogy

Az emeleti termekben igényesebb szobák kialakítására is lehetőség volna, ugyanis két lépcsőháza is van a kastélynak, a padlása is óriási, ahol esetleg szobákat, kilátót is ki lehetne alakítani. A toronyban lévő víztartály is kuriózumnak számít.

A mostani rendezvény szervezésébe félénken vágott bele a tulajdonosi kör, amely az Urmánczy-fürdőt is működteti, viszont a kastély kertjében szervezett családoknak, gyerekeknek szóló program nemcsak a hévízieket vonzotta, hanem több gyergyói család, érdeklődő is ott töltötte a vasárnapot. Gyermekprogramokkal, játékokkal indult az eseménysor, többnyire kézműves foglalkozásokon vettek részt a gyermekek, a családi batyus piknikre, illetve a délutáni kreatív műhelyekre, ügyességi játékokra egyaránt voltak bőven jelentkezők.