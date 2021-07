Lassan fedél alá kerül a Csíkszentdomokoson épülő tanuszoda

Év végéig elkészül a Csíkszentdomokoson épülő tanuszoda, amely a község és a környező települések diákjai számára biztosítja majd az úszásoktatás lehetőségét, de mindenki előtt nyitva áll majd. Most üzleti terv készül a működtetés érdekében, mivel a fenntartást a községnek kell biztosítania.

A tetőgerendák is a helyükre kerülnek, év végére be szeretnék fejezni a munkát • Fotó: Veres Nándor

a villany-, víz-, csatorna- és gázhálózathoz történő csatlakoztatás is elkészül az év végéig.

Számítanak a vendégekre

Mint Karda Róbert ismertette, most készül az uszoda működtetéséhez szükséges üzleti terv, amelynek alapján a fenntartási költségek is pontosabban körvonalazódnak. Kérdésünkre azt mondta, egyelőre úgy látják, hogy az üzemeltetéshez az első időszakban is 4-5 személy szükséges a különböző feladatok ellátására.

A beruházás indoklásaként az úszásoktatást jelölték meg a diákok számára, ez nemcsak a község, hanem több környékbeli település tanulói számára biztosítaná ezt a lehetőséget.

Ugyanakkor szeretnék megnyitni a kapukat bárki számára, aki úszni szeretne, mivel a fenntartási költségek biztosításához minden bevételre szükség van. A vendégek számára a jegyek mellett bérletvásárlási lehetőséget, családi kedvezményeket is szeretnének biztosítani már a megnyitás után.

A későbbiekben pályázati forrásokból igyekeznek majd megoldani egy napelemes rendszer felszerelését is, hogy ezzel is csökkentsék az áramfogyasztás költségeit

– vázolta a községvezető.