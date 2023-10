Lakat került a Szentegyháza Gyöngye termálfürdő bejáratára

Noha továbbra sincs jogerős bírósági ítélet a Szentegyháza Gyöngye termálfürdő koncessziós szerződésének felbontásával kapcsolatban, a helyi önkormányzat mégis őrző-védő céget kért fel a terület felügyeletére, ahová mától senki sem mehet be. A működtető azt állítja, hogy a saját területeit bérelte – ezzel kapcsolatban is folyamatban van egy jogorvoslati eljárás.

Bár alapfokon és a táblabíróságon is a város javára döntöttek, jogerős ítélet nem született az ügyben, hiszen volt még lehetőség fellebbezésre. Ez utóbbi meg is történt, a tárgyalás folyamatban van.

A munka java még hátra van” – olvasható a közleményben.

Gál Zakariás: puszta erőfitogtatásról van szó

Gál Zakariás, a strand bérlője és üzemeltetője lapunknak azt nyilatkozta, hogy puszta erőfitogtatásnak tartja a polgármester bejegyzését, amelyben azt állítja, hogy kilakoltatták őket a helyszínről. Valójában arról van szó, hogy őrző-védő szolgálat fogja felügyelni a strandot és az ott lévő épületeket október 11-ig, amikor a legfelsőbb bíróságon jogerős döntés születhet a létesítmény használatával kapcsolatban.

Felhívta ugyanakkor a figyelmünket arra is, hogy egy másik jogorvoslati eljárás is folyamatban van, amellyel a helyszínen lévő területek tulajdonjogát szeretnék tisztázni. Gál rámutatott, ezen a telkek (ahol a strand is található) állami tulajdonba kerültek a rendszerváltozást követően, mert az eredeti tulajdonosaik nem igényelték vissza. Ő egyébként a földeket felvásárolta a tulajdonosoktól, még mielőtt 2004-ben – szerinte gyanús körülmények között – az önkormányzathoz telekkönyvezték volna be azokat. Ezek szerint