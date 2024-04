Kultúrházakat korszerűsítenek az Etéd községhez tartozó öt településen

ajtókat és ablakokat cseréltek, mostanra sikerült felcsiszolni a padlót, közösségi termet alakítottak ki, rendbe hozták a konyhát, térköveztek, továbbá külső és belső vakolást, festést is végeztek.

Az említett közösségi teremben hosszabb távon akár tornaórákat is tarthatnak az iskolásoknak. A felsoroltakon kívül hátra van még a cserepek átforgatása, amelyek során kicserélik a törött elemeket. Ezt kalákában oldják meg a helyiekkel.

A kőrispataki kultúrotthon esetében is megtörtént a vakolás, a meszelés, illetve a padló felcsiszolása, továbbá a tetőt is rendbe hozták. Megoldották az esővíz-elvezetést, valamint kutat fúrattak (ezt ingyenesen vállalta egy cég), így bevezethették az ivóvizet a létesítménybe.

Korábban ezer literes hordókban kellett odaszállítani az ivóvizet, ha lakodalom vagy egyéb rendezvény volt a helyszínen. Így most már megszűnt ez a kellemetlenség”

A siklódi kultúrotthonnál már megtörtént az ajtók és ablakok cseréje, ugyanakkor nagyobb volumenű munkálatok is folyamatban vannak. Ott jelenleg

konyhát, illetve közösségi termet alakítanak ki, feljavítják a padlót és a színpadot, de a falburkolat is megújul.

„Korábban tejgyárat hoztak létre az épületben, mi pedig most visszaalakítjuk közösségi házzá” – jegyezte meg a polgármester. A munkának ugyanakkor fontos része az is, hogy új emésztőrendszert hozzanak létre. A helyszínen feltűnt a létesítmény bejáratánál díszelgő robusztus székelykapu is, amelyről megtudtuk, hogy folyamatban van a faelemek újracsiszolása, amelyeket a lenolajhoz hasonló páccal fognak tartósítani.