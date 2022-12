Külön központokba irányíthatják a légúti megbetegedésben szenvedő gyerekeket

Nem volt alkalmuk megszerezni azt az immuntapasztalatot, amelyet egyébként a születésétől kezdődően fokozatosan szerez meg egy gyerek” – magyarázta a megyei egészségügyi szakhatóság vezetője.

Megjegyezte, ez várható volt, és előre jelezték is a szakemberek már a nyár végén, ősz elején, hogy idén egy nagyobb intenzitású légútifertőzés- és influenzaszezonra lehet számítani. Ez be is igazolódott – fűzte hozzá –, hiszen Európa-szerte és az országos szinten is sok a beteg gyerek.

A Hargita megyei helyzetet illetően Tar Gyöngyi kérdésünkre elmondta, feltűnő volt számára, hogy az igazgatósághoz múlt héten nagyon kevés légúti fertőzésről érkezett jelentés a háziorvosoktól, az előző hetinek mintegy a fele. Ezért az illetékes kollégáit megkérte, járjanak utána, mi a magyarázat a légúti fertőzések számának a drasztikus csökkenésére, és kiderült, hogy a háziorvosoknak mintegy a fele még nem küldte el a jelentést. Tar Gyöngyi azt is hangsúlyozta, hogy amennyiben a valóságban nem nőtt még meg a légúti fertőzések száma Hargita megyében, az csak egy átmeneti állapot, „nyilván ide is be fog gyűrűzni, ahogy a fertőző betegségek esetében már láthattuk, lassabban, későbbre, de megékeznek”.