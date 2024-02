Küküllőkeményfalvi értékek mindenekfelett

Faipari vállalatként indultak, de nem érte meg a céget hosszú távon működtetni, ezért bezártak. Később ugyanezt a vállalkozást újraindították, és fémmel kezdtek dolgozni, amely aztán igazi sikertörténetté vált. 2023-ban egy óriási fába vágták fejszéjüket: egy Udvarhelyszéken működő húsipari termékekkel foglalkozó vállalkozást vettek át, és kiemelt céljuk, hogy felvirágoztassák. A Fagmic és Miklós Steel kalandos pályáját Miklós Csaba tulajdonos szemszögéből a következő oldalakon olvashatják.

Nyitás, zárás, majd újranyitás Klasszikus székelyföldi módon indult a Fagmic vállalkozása: anya, apa és fia közösen összeálltak, és megalapítottak egy kis családi vállalkozást Küküllőkeményfalván. A faipari vállalkozás azonban nem működött jól, ezért kénytelenek voltak a cég működését felfüggeszteni. „Ekkor visszatértem eredeti szakmámhoz, a turizmushoz, de továbbra is a kereskedelem és a termelés volt az, ami igazán vonzott.

Az utolsó fizetésemből egy vízmelegítő hengert vásároltam, amit édesapám megcsinált, én pedig eladtam.

Imádtuk mindketten ezt csinálni, ezért a Fagmic Kft.-t újraélesztettük, és immár a fémiparban kezdtünk el tevékenykedni” – emlékezett vissza Miklós Csaba, aki a bojlerek gyártásában találta meg a boldogulásukat. Az első hét évben a Magdolna Impexszel közösen dolgoztak: ők gyártották a vízmelegítőket, a partnerük pedig eladta, így egy nagyon szép és jól működő országos piacot alakítottak ki. A Miklós Steel megalapítása és fejlődése 2009-et írtunk, amikor a Fagmic már akkorára nőtt, hogy a munkafolyamatok elvégzéséhez új műhelyt kellett építeni. „És ugyanebben az évben egy pályázat miatt megalapítottam a Miklós Steel Kft.-t is, amely három év alatt a termeléstől az adminisztrációig minden aktivitást átvállalt az 1991-ben alapított cégünktől” – emlékezett vissza Miklós Csaba, aki ezt a periódust tudja be a generációváltás időszakának is, hiszen szülei fokozatosan kiszálltak a cégvezetésből.

Miklós Csaba folyamatosan azon dolgozik, hogy megfelelő munkahelyeket teremtsen Udvarhelyszéken Fotó: Miklós Steel

Elmondása szerint ezek nagyon nehéz évek voltak, hiszen a munkatársak őt nem vették komolyan, továbbra is az édesapját tekintették igazi vezetőjüknek. „Ez nem is csoda, hiszen 30 éven át ő volt a főnök. Éppen ezért a tiszteletet ki kellett harcolnom” – ismertette az akkori kihívásokat a vállalkozó, aki miután meghaladták a 40 fős létszámot a cégnél, a teljes elévült technológiát kidobta, és egy új, modern termelési folyamatot szorgalmazott. „Az évek múlá­sával aztán mindenki megértette, hogy csak az ő javukat szolgálta minden lépésünk” – mondta el Miklós Csaba, aki a fűtéstechnikai megoldások mellett a kerti grillek piacára is betört.

A Miklós Steel 97%-ban a hazai piacra gyártja a termékeit, hiszen először a hazai igényeket és lehetőségeket akarták teljes mértékben kiaknázni.

„Talán most jött el annak az ideje, hogy a határokon átlépve is értékesítsük az árucikkeket. Romániában már bizonyítottunk, a termékeink jók és hatékonyak, amelyek más országokban is megállják majd helyüket” – véli a küküllőkeményfalvi vállalkozás vezetője. Ilyen egy jó csapat „A cégnél az alapemberek azok a fiatal gyerekek, akikkel 10–12 évesen én is elkezdtem dolgozni. Ebből az ötfős csapatból hárman még ma is nálunk tevékenykednek, akikkel baráti viszonyt ápolok, ugyanakkor ők is épp úgy gondolkodnak a céges ügyekben, mintha az a sajátjuk lenne” – méltatta a Miklós Steel csapatát az ügyvezető. A jelenleg közel 100 munkatársat foglalkoztató udvarhelyszéki vállalkozás egy olyan szegmensben fejlődik mind a mai napig, amely amúgy lefelé ível, így a kieső szereplőktől veszik át a gyeplőt.

A munkatársak is jól tudják, hogy az országban a hasonló profilú vállalkozásokra nem konkurensként, hanem partnerként kell tekinteni”

– osztotta meg a munkaközösség filozófiáját Miklós Csaba, akiknek egyik fő mottójuk az, hogy együtt mindig erősebbek vagyunk. „A csapatunk egy másik fő ismérve az, hogy a változásokhoz folyamatosan jól tudunk adaptálódni. Emlékszem, hogy a koronavírus-járvány idején háromhavonta változó munkarenddel találtuk magunkat szemben, illetve a termelési igények is megváltoztak. Munkaközösségünk azonban minden kihívásnak eleget tett és megoldott” – méltatta a vállalat alkalmazottait a cégvezető, akiknek a szeme előtt folyamatosan a közös álom megvalósítása lebeg.

A küküllőkeményfalvi gyárban minden munkatárs azért fáradozik, hogy tökéletes termékeket biztosítson a vásárlóknak Fotó: Miklós Steel

De mi is ez az álom? A Miklós Steelnél a fiatal, dinamikus és fejlődni vágyó csapat folyamatosan arra törekszik, hogy a termékeiket jó minőségben állítsák elő, az ügyfelek pedig elégedettek legyenek a végtermékkel.

Ha a kliens elégedett, akkor a munkatárs is az. Nálunk mindenki jól tudja, hogy egyénileg nem lehet elismerésre szert tenni, éppen ezért a hatékony csapatmunkára törekszünk”

– mondta Miklós Csaba, aki bár tudja, hogy a cég növekedésével a munkatársak akarva-akaratlan számokká fognak átváltozni, ő mégis az emberi kapcsolatokat fogja előtérbe helyezni ezentúl is. És bár úgy tűnik, hogy helyi szinten mindent elértek, a vállalatvezető szerint mindig van hova fejlődni.

„Éppen ezért tervezzük megépíteni az új telephelyünket is Fenyéd község határában, ahol egy minden igényt kielégítő gyárat akarunk létesíteni.

Ez lehetőséget biztosít majd nekünk új, helyi emberek alkalmazására, valamint a céges és egyéni értékek maximalizálására” – véli a Miklós Steel ügyvezetője, aki hiszi és vallja, hogy az önmegvalósítást nem pénzben, hanem az elért eredményekben mérik. Nyitás egy új iparágban A gazdasági híreket folyamatosan követők számára nem újdonság, másoknak viszont meglepő hír lehet, hogy

Miklós Csaba a faipar és a fémipar után most a húsiparban is megvetette a lábát.

„2023 elején vettem át 51%-ban a Farmer húsipari-hentes kft.-t, majd ugyanez év nyarán a további 49%-ot is. A főként Udvarhelyszéken ismert vállalkozás tíz üzlettel rendelkezik, a tulajdonosa pedig jó barátom, aki segítséget kért tőlem. Tény, hogy a cég rosszfelé sodródott a piacon, ezért is kellett a gyors beavatkozás, hogy a vállalatot megmentsük” – mondta el az immár az élelmiszeriparban is érdekelt vállalkozó, aki a baráti segítség mellett

a Farmernél dolgozó 107 munkatárs állását is meg akarja menteni ezzel a tranzakcióval.

„Az eddigi kínálat megmarad, ám teljesen új lesz az előállítási filozófia. Édesanyám rákban halt meg, azóta pedig fokozottan odafigyelünk arra, minőségi termékeket fogyasszunk. Éppen ezért a Farmernél is ezt a szemléletet követjük majd:

E-mentes élelmiszereket akarunk előállítani és forgalmazni, amiben már társat is találtam Pócs Sándor személyében”

– ismertette a rövid távú változásokat a hentesbolt körül a vállalkozó. A vegyszermentes előállítási mód nem egyszerű, és főleg nem olcsó megoldás, ám mindkét tulajdonos hisz a csak füstöléssel tartósított élelmiszerekben. „A márkanév ugyanakkor megmarad, sőt a kínálat egy része is, csak jobb minőségűek lesznek a termékek. Alkotni fogunk a hagyományok szerint” – jelentette ki a vállalkozó, aki állítja, hogy a tradíció nem marketing, hanem eszköz ahhoz, hogy mindenki egészséges élelmiszereket fogyasszon.

Szebb jövőt varázsolni az utódoknak Miklós Csaba elmondása szerint mindennap azért kel fel és indul el dolgozni, hogy szebb világot varázsoljon a jövő generációinak.

Csakis mi tehetünk azért, hogy gyermekeinknek milyen jövőt teremtünk.