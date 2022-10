Krizantém minden formában: virágtengerbe borultak a székelyföldi városok

Marosvásárhelyen már napok óta ellepték a piacokat a színes, kis és nagyobb virágú krizantémok. Péntektől a főtéren is virágvásár nyílt, hogy mindenki kedvére választhasson a szebbnél szebb növényekből. Egész héten legalább ötven vásárhelyi és megyebeli termelő kínálta és kínálja termékeit, pár lejjel drágábban, mint tavaly.

Mint minden évben, ezúttal is a krizantémé a fő szerep a főtéri vásáron, de lehet késő őszig virágzó és tavasszal újraéledő árvácskát is vásárolni, többféle színben. A kisebb krizantémok ára 5-8 lejtől kezdődik, az ölnyi nagyságúakért 50 lej is elkérnek. Vannak kisvirágúak, de tenyérnyi virágokkal pompázók is. Sokan keresik a fehér színűt, de népszerűek azok a cserepek is, amelyekbe többféle színű krizantém van ültetve. Árvácska is többféle színben van, viszik a hagyományos fehéret és lilát, de a narancssárga is kelendő. Darabja 2,5-3 lej között változik.