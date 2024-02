Hirdetés

Krisztus- és Szent László-ábrázolásokat is feltártak az agyagfalvi református templomnál Árpád-kori romok, külső és belső falfestmények (Szent László és Krisztus ábrázolások) – ez csak néhány kincs azon feltárások közül, amelyek az agyagfalvi református templom folyamatban lévő restaurálása során kerültek elő. Az egyházi épületnél végezett beruházásról pénteken számoltak be. Fülöp-Székely Botond 2024. február 09., 17:262024. február 09., 17:26

Fotó: László Ildikó

Árpád-kori romok, külső és belső falfestmények (Szent László és Krisztus ábrázolások) – ez csak néhány kincs azon feltárások közül, amelyek az agyagfalvi református templom folyamatban lévő restaurálása során kerültek elő. Az egyházi épületnél végezett beruházásról pénteken számoltak be.

Fülöp-Székely Botond 2024. február 09., 17:262024. február 09., 17:26

Hirdetés Agyagfalva 700 lakójából 650-en reformátusok, ők használják a templomot, amelynek felújítása 2019-ben kezdődött el – fejtette ki a pénteki sajtóeseményen Kászoni Szilárd, helyi református lelkész. Visszaemlékezett, hogy tervezéssel és kutatással indult el a projekt, 2020 tavaszától kezdődően pedig már nem is tudtak ott istentiszteleteket tartani a zajló munkálatok miatt.

A templom megőrzésére a magyar kormány biztosított egy keretösszeget, amelyet két éve merítettek ki.

Fotó: László Ildikó

Újabb anyagi forrás Kászoni Szilárd rámutatott, hogy a restaurációs folyamat folytatásában Ladányi László Zsolt parlamenti képviselőtől kaptak segítséget, aki jelentősen közbenjárt azért, hogy

a munkálat bekerülhessenek az európai beruházásokért és projektekért felelős minisztérium Hívogató Románia programjába (A Szent László út projekt részeként).

Fotó: László Ildikó

Isán István Csongor projektmenedzser kifejtette, hogy konkrétan az országos helyreállítási terv programban (PNRR) lett sikeresen leadva a pályázat a 9,1 millió lej értékű projekt kivitelezéséhez. Kászoni közölte, hogy

a beruházás a templom és a hozzá tartozó épületegyüttes felújítását és restaurálását, ugyanakkor egy állandó kiállítási tér kialakítását tartalmazza.

Utóbbi a templom építéstörténetét, illetve a település történetét fogja szemléltetni. A tárlat központi része az épület egykori csonttára (itt helyezték el a középkorban a felújítások során előkerült csontokat), illetve későbbi magtára (gabonát tárolt itt az egyházközösség, amelyből bárki kölcsönözhetett is, majd kamattal kellett visszaadni) lesz.

Fotó: László Ildikó

Tavaly kezdődött el a projekt kivitelezése, és

bíznak benne, hogy noha a megkötött szerződések 2026-ról szólnak, már 2025-ben be is fejeződik a munka.

Ezt reméli a kivitelező is. Az eseményen résztvevő Ladányi László Zsolt képviselő megjegyezte, hogy a felújítás finanszírozása az RMDSZ kormányban kifejtett munkájának is köszönhető. Hozzátette:

ez az egyetlen nyertes pályázat Hargita megyében, amire a Szent László útja programban kértek támogatást.

„Udvarhelyszék történelmének egy nagyon fontos helyszíne Agyagfalva, így megérdemli a közösség, hogy felújítsák a templomot” – szögezte le a képviselő. Kászoni Szilárd is hasonló véleményen volt, bízik benne, hogy a helyi értékek sok ember érdeklődését felkeltik majd, és kedvet kapnak, hogy ellátogassanak a helyszínre.

Fotó: László Ildikó

Árpád-kori templomra utaló nyomok A régészeti ásatások eredményeként sikerült megállapítani, hogy

egy Árpád-kori (12-13. századi) templom is létezhetett a jelenlegi egyházi épület helyszínen

– közölte a Fehér János művészettörténész. A feltárások során felszínre kerültek egy a 14. században már álló templom alapjai is. „Ennek alkotóelemi részletekben bele vannak foglalva a ma álló templom szerkezetébe is. A falkutatások ugyanakkor felszínre hozták azt is, hogy elég sok festett díszítménye volt az épületnek kívül és belül is” – magyarázta a szakember.

A bejárat felett látszott például egy szenvedő Krisztus ábrázolás, de templom hajó-részének egyik ablaka alatt is van festmény, amelyen a vízen járó Krisztus vehető ki töredékeiben.

A kinti festmények kevésbé jó állapota egyébként az időjárási viszonyokra vezethető vissza.

Fotó: László Ildikó

A templomot vélhetően a tizenötödik században egy új szentéllyel látták el: a most látható csúcsíves ablakok a késői gótika időszakából (15. század vége, 16. század eleje) származnak.

A 18. században kezdett eldőlni a templom déli fala, amit az 1720-as években igyekeztek megakadályozni, több próbálkozás után végül vaskos pillérekkel támogatva meg azt.

Ekkor alakult ki az épület mai formája.

Fotó: László Ildikó

Fehér János arról is beszélt, hogy régészeti szempontból fontosak a szemöldökgyámos, kőből készült ajtókeretek (déli és nyugati bejárat), amelyek ugyancsak a késő gótika idején voltak elterjedtek. Az agyagfalvi templom esetében már reneszánsz jegyek is megjelennek ezeken. Felfedezhetőek az ugyanebben az időszakban megépített boltozatok is, amelyek téglabordák hálózatából lettek kialakítva.

A tizenhatodik század elején már létezett a sokszögű kőkerítés, amely a templom körüli temetőkertet védte.

Ennek korábbi bejáratát befalazták, hiszen 1628-ban épült egy kaputorony. A pontos dátumot egy feliratos kő jelzi. A későbbiekben egyébként kétszer is megnagyobbították a kaputornyot (1756, 1805), amire elnyerte mostani magasságát.

Fotó: László Ildikó

Kálvária jelenetek, Szent László falfestmény A felújítás alatt álló templomba belépve, először a hajótól egy diadalívvel elválasztott szentély részről beszélt Fehér János. Mint mondta:

az egyik leglényegesebb feltárás egy kálvária jelenetsor, amely az északi falon található.

A falfestményeken az utolsó vacsorát, Krisztust az olajfák hegyén, valamint Krisztus siratását ábrázolják. Az egyik festmény felett az 1498-as évszám látható.

A pontos évszám ritkaságnak számít, hiszen kevés, ebből az időszakból származó hasonló leletet tártak fel Székelyföldön

– jegyezte meg a szakember. A falfestményeknél az egykori boltozatok lenyomatai is kivehetők.

Fotó: László Ildikó

A templom hajórészét 1725-ben fedték be kazettás mennyezettel, míg a szentélynél 1739-ben végeztek hasonló munkát.

A munka során megtalálták a középkori templomokra vonatkozó „kötelező” elemeket is: ilyen például a szentségtartó fülke, a sekrestyeajtó kőkerete, egy ülőfülke. A templomhajó a 14., 15. század óta van meg:

itt is felfedtek egy falfestményt, ám az annyira töredezett állapotban van, hogy csak sejtik, hogy egy egyházatyát vagy egy evangélistát ábrázolhat.

Mindemellett mellékoltár fülkékre utaló nyomokat is találtak.

Fotó: László Ildikó

Noha már szinte nem is várták, hogy előkerül, de végül

felfedeztek egy Szent László legendarészletet is a karzat felett, amely a birkózást és lefejezést ábrázolja.

Ennek elkészítése szintén a 14. századra vezethető vissza. A mostani faszerkezetű karzat 1895-ben készült, de ezt megelőzően egy kőkarzat is volt ott. Utóbbi kőpillérei jelenleg a bejáratnál láthatók. A templomhajó az 1500-as évek legelején bővítve volt nyugati irányba, gyakorlatilag a hátsó karzatrész épült meg akkor. Azt is megtudtuk, hogy egykoron díszes padok díszítették az egyházi épületet.

Fotó: László Ildikó

Módosított törvény

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke emlékeztetett, tavaly év végén sikerült módosítani az egyháztámogatásokról szóló törvénykezést, olyan módon, hogy már temetőkertek rendbetételére, parókiák, egyházi ingatlanok felújítására és tervezésekre is adhatnak pénzt az egyházközösségeknek (pályázatok révén) a helyi önkormányzatok. Ehhez igazodva készítik elő Hargita Megye Tanácsának pályázati lehetőségeit is. Fontosnak tartotta kérni a jogszabály módosítását az RMDSZ, hiszen például Udvarhelyszéken is számos kistelepülés van, ahol szükség lenne az említett munkálatokra, hogy méltó módon szolgálhassák közösségüket a papok. Bíznak benne, hogy módosítás hozadékaként több kis településen is lesznek majd lelkipásztorok, olyanokon, ahol jelenleg nincsenek. Hozzátette, hogy Székelyudvarhely számára is fontos változtatásról van szó, hiszen most már van törvényes lehetőségük arra, hogy a pályázatok révén átutalják a kormánytól kapott 1,2 millió lejt a tavaly év végén tragikus körülmények között beomlott bentlakás rendbetétele érdekében.

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó