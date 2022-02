Kreatív munka palacsintákkal

Desszertként, ugyanakkor sűrűbb levesek mellé másodikként is fogyasztható a lekváros palacsinta – ennek elkészítéséhez nyújtott hasznos tanácsokat legutóbb Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki kreativitásra sarkallja azokat, akik követnék példáját. A finomság mellé egy különleges öntetet is összeállított.

• Fotó: László Ildikó

„A legtöbben mostanában desszertként fogyasztanak lekváros palacsintát, ám higgyék el, másodiknak is tökéletesen megfelel, ha előtte például egy kiadós csülkös bablevest vagy éppen pacallevest tálaltunk” – magyarázta Karácsony József, a Főnix Konyha séfje. Mint mondta, fontosnak tartja, hogy a bevált módszerek mellett újakat is próbáljanak ki olvasóink, hiszen

Ínycsiklandó öntetet is készített a séf, mégpedig úgy, hogy vaníliás és kristálycukrot olvasztott meg egy edényben, majd mézet is adagolt az egyveleghez. Ezután öntötte bele a kimagozott meggybefőttet. A szakember megjegyezte, hogy miután ez felfőtt, legalább annyi hideg vizet is adagoljunk, amennyi leve volt a befőttnek, hiszen folyós állagú öntetet szeretnénk. Az említett vízmennyiségben oldjunk fel egy evőkanálnyi búzadarát, ezzel fogjuk besűríteni a meggymártást. A gáztűzhely elzárása előtt ízesíthetünk még a már felsorolt hozzávalókkal, valamint frissen facsart citromlével is. Az öntetet csorgassuk végig a palacsintákon, és máris hívhatjuk az asztalhoz a vendégeket.