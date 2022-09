Közterületen való italozás, szemetelés, csendzavarás – akad dolga a helyi rendőrségnek Csíkszeredában

Lassan, de biztosan bővül a helyi rendőrség állománya Csíkszeredában, ennek megfelelően jelenlétük is egyre érezhetőbbé válik az utcákon. A következőkben diszpécserközpont létrehozására készülnek, így telefonon közvetlenül is elérhető lesz majd az intézmény.

a közterületen való italozás, illetve vizelés, szemetelés, csendzavarás, vagy éppen engedély nélküli kereskedelmi tevékenység miatt is készültek ilyen jegyzőkönyvek.

egyelőre csak a nappali szolgálatot tudják ellátni ekkora személyzettel, de ahogy az állomány tovább bővül, éjszaka is lesz szolgálat.

Ettől függetlenül, ha bejelentéseket kapnak éjszakába nyúló utcai csendzavarásokról, mint ahogy ez megtörtént, szúrópróbaszerűen ezeket is ellenőrzik. Nemsokára a diszpécser állásra is jelentkezőket várnak majd, így ha ezt az állást betöltik, már telefonon is közvetlenül elérhető lesz az intézmény napi 8–12 órában. Addig a kapcsolatfelvételre a helyirendorseg@szereda.ro elektronikus levélcímen van lehetőség.