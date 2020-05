Községi tanuszodát építenek Csíkszentdomokoson, jövőre már megkezdődhet az úszásoktatás

Csíkszentdomokoson heteken belül tanuszoda építése kezdődik el, amelynek költségeit az Országos Beruházási Társaság (CNI) biztosítja. A gyergyószentmiklósihoz haszonló létesítményt főként úszásoktatásra használják, de az úszni vágyók előtt is nyitva áll majd.

Csíkszentdomokoson a környék úszni szerető tanulóira, lakóira is számítanak • Fotó: Forrás: CNI

A szentdomokosiak igénylésének kedvező elbírálása után a beruházó már a közbeszerzésre kiírt versenytárgyalást is lezárta, és kivitelezési szerződést írt alá egy nagyszebeni céggel. A helyi önkormányzat feladata egy alkalmas terület kiválasztása és átadása volt a CNI számára, ez meg is történt – számolt be kérdésünkre Karda Róbert.

Csíkszentdomokos polgármestere elmondta, a tanuszodát a felcsíki nagyközség egyik ipari területén, az egykori Erdőgépesítési, Szállítási és Útépítési Egység (UMTCF) volt telephelyén építik fel, e célból 3000 négyzetméteres telket adtak át a kivitelezőnek. Ez a vasútállomástól a község központja felé vezető út mentén, a bal oldalon található.

Előkészületben az építkezés

A tanuszoda a Gyergyószentmiklóson épülőhöz hasonlóan íves fa tetőszerkezettel készül,

a beruházó típustervei alapján, ilyen létesítményből már többet építettek országszerte.

Egy 12,5 méter szélességű és 25 méter hosszúságú medence kap helyet benne, 5 úszósávval, amelyek szélessége 2,5 méter. A medence legkisebb mélysége 1,20, legnagyobb pedig 1,80 méter, az épületben öltözők, mosdók, zuhanyzók is lesznek, valamint elsősegély szobát alakítanak ki.