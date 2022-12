Közösségi tér épül Fiatfalván a kikapcsolódásra vágyóknak

Az elkészült tervek szerint játszóteret hoznak létre a helyszínen, illetve térkővel kirakott, biciklizésre is alkalmas sétányokat építenek, továbbá a padok elhelyezése és a zöldövezetek és a parkolók kialakítása sem marad el.

Fontosnak tartja Koncz Hunor János székelykeresztúri polgármester, hogy a kisváros minden részén legyenek közösségi terek, ezért döntöttek úgy, hogy Fiatfalván is létrehoznak egyet. Mint lapunknak kifejtette, egy az önkormányzat tulajdonában lévő telket nevesítettek erre a célra ott, ahol a Gyulafehérvári Caritas helyi kirendeltsége is működik.

Jelenleg is dolgozik a helyszínen a kivitelező, amely már lekövezte azt a részt, ahová elhelyezhetik a nemrég megérkezett játszótéri elemeket.

– magyarázta az elöljáró. Ettől függetlenül a megbízott vállalat munkatársai még idén elhelyezik a Székelykeresztúron korábban már alkalmazott minőségi, tartós játékelemeket, a gumiszőnyegek leterítése, illetve a közösségi tér további munkálatai pedig már jövőre fejeződnek be.

Úgy terveztettük meg a teret, hogy azt minden korosztály képviselője szívesen használja és alkalmas legyen kisebb rendezvények, foglalkozások megtartására is

– nyilatkozta Koncz, hozzátéve, hogy a mintegy 600 ezer lejes megvalósítást helyi forrásokból finanszírozzák. Az említett telken egyébként van egy ingatlan is, amit szintén közösségi célokra használnak, hosszabb távon gondolkozva ezt is szeretné többszintesre átépíteni az önkormányzat, hogy még inkább kihasználhassák a helyiek. A polgármester közölte, Betfalván is szeretnének jövőre egy a fiatfalvihoz hasonló teret kialakítani, ám ott még meg kell találják az erre megfelelő helyszínt.