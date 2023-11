Közösségi összefogásra van szükség a nemzetközi könyvvásár megtartásához

2023. november 06., hétfő

A liberálisok beszállnának a Soós Zoltán ellen indított DNA-perbe

A liberális tanácsosok és a volt alpolgármester, Claudiu Maior is határozattervezetet nyújtott be a marosvásárhelyi városházára, kérve, hogy az önkormányzat lépjen be Soós Zoltán polgármester perébe, amelyet a korrupcióellenes ügyészség indított ellene.