Közösségben készülnek a karácsonyra Háromszéken

Ugyanakkor a sepsiszentgyörgyi tanintézmények óvodás, kis- és középiskolás csoportjai és kórusai is ünnepváró műsorokkal lépnek fel a társadalmi összefogás eredményeképp létrejövő vásáron.

A szervezők egy különleges zenei meglepetéssel is kedveskednek december 22-én este a közönség számára, akik kedvükre válogathatnak az ünnepváró finom falatok közül is a vásár területén felállított lacikonyha kínálatából.

A Kónya Ádám Művelődési Ház munkatársai idén is az Angyalposta segítségével juttatják el a legkisebbek leveleit az Angyalnak.

A Főtéren található ünnepi fotókeret melletti postaládába december 22-ig dobhatják be a teljes névvel és életkorral ellátott, kézzel írott vagy rajzolt leveleket. Ha a kíváncsi szülők meglesnék az Angyalhoz intézett kívánságokat, legkésőbb december 23-án 15 óráig tehetik meg a művelődési házban.

Kézdivásárhelyen ebben az évben is megnyitja kapuit a Karácsonyi Gyermekváros a W. Wegener parkban. December 20-21. között

A Kézdivásárhely önkormányzata által szervezett, a Wegener Pro Sanitate Alapítvány támogatásával megvalósuló eseményen keretében karitatív akcióra is készülnek, ugyanakkor kiosztják a díjakat a rajzpályázat és a mézeskalács verseny győzteseinek is.

December 21-én, csütörtökön 17 órától az önkormányzat által meghirdetett, Kézdivásárhely legfinomabb házi készítésű mézeskalácsát kereső verseny legjobbjait díjazzák. 18 órától a kézdivásárhely-kantai Szentháromság római katolikus templom kórusa lép fel, amit 18:30-tól a Manócska Napköziotthon gyerekkórusa követ. 18:40-től a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium zenekara (KRK Band) ad elő adventre hangoló műsort. 19 órától a Mozsikácska együttes interaktív ünnepi gyermekkoncertjén lehet részt venni, végül 19:30-tól egyházi áldás és a betlehemi láng átadásával zárul a rendezvénysorozat.

Mindkét napon 17 órától állandó programokkal is várják az érdeklődőket. Lesz karácsonyi vásár, gyermekfoglalkozás, óriás színező, elő betlehem, lovasszánozás, kisvonatozás, emellett jótékonykodásra is lesz lehetőség, 18 órától pedig a Mikulással is lehet majd találkozni.