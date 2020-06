Közös érdek a turisztikai összefogás

Az Arbor Vállalkozók Szövetsége keretében hoznának létre egy turisztikai platformot, ehhez első lépésként találkozóra hívták a Gyergyói-medence vendéglátásban érdekeltjeit. A csütörtök délután tartott megbeszélésén közel negyven turisztikai egység vezetője vett részt, akik szerint valóban fontos lenne a térségi együttműködés ebben az ágazatban is.

• Fotó: Barabás Orsolya

Többségük kiemelte, olyan szolgáltatásokat kell biztosítani, amivel itt lehet tartani hosszabb ideig is a turistát. Gál Sándor, a gyilkostói Vila Gal tulajdonosa bob- vagy sípályát kellene építeni közösen, ami több turisztikai egységet kiszolgál, és együtt kellene ehhez megtalálják a pénzügyi forrásukat. Lázár László, a gyergyószentmiklósi Lázár Panzió képviselője elmondta: „tranzitturizmusban élünk, és én már régóta jelzem, hogy meg kellene jelölni az irányt, hogy miben vagyunk erősek”.

gyilkostói, szárhegyi, ditrói, borzonti, remetei, csomafalvi és marosfői vendéglátásban érdekelt vállalkozók is részt vettek.

A gyergyószentmiklósi Szent István plébánián tartott találkozó elején házigazdaként Antal Zoltán segédlelkész kiemelte, reméli, hogy valami új, valami jó indul el ezen a szakterületen is. Bajkó Tibor, az Arbor elnöke elmondta:

Idén nem lesz turizmus?

Portik Csaba, a Gyilkostó Hotel és Vendéglő tulajdonosa szerint ezután még nehezebb lesz számukra, amíg vissza tudnak indulni, hiszen náluk például 2-300 busszal érkező csoport mondta le a foglalását. Példaként Norvégiát említette, ahol a kormány különböző adó- és szolgáltatások fizetése alól mentesítette a turizmusban tevékenykedőket. Hozzátette:

itt is arra lenne szükség, hogy az állam megfelelő intézkedéssel lendítsen rajtuk.

Elhangzott az is, hogy idén nem beszélhetnek turizmusról, talán még jövőben sem lesz olyan a helyzet, mint korábban volt, ezért is indokolt az összefogás. Ehhez pedig nem csak a turisztikai platform megalakítása, hanem az önkormányzat, közbirtokosságok bevonása és a magyar állam támogatása is szükséges lehet.

A találkozó végén eldöntötték, hogy felveszik a kapcsolatot a Babeș-Bolyai Tudományegyetem gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatával is, hogy az ők tudásukat bevonva tudjanak majd továbblépni. Június 25-én, csütörtökön 17 órakor pedig alakuló ülést tartanak, szintén a Szent István plébánián.