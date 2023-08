Közlekedési korlátozások, teljes útlezárások, munkálatok városszerte

Dolgoznak a gázvezeték-, szennyvízvezeték-, vízvezeték- és távhőhálózatokon, mindezek mellett útépítések is zajlanak Gyergyószentmiklóson – mindez azonos időben. Gyakorlatilag egy nagy építőtelep az egész város, ezért továbbra is nagyon nehézkes a közlekedés. Összesítettük, hogy mi várható ezen a héten, illetve a következőkben Gyergyószentmiklóson.

A Mobilitás terv részeként Gyergyószentmiklós felszegi részén aszfaltszőnyeg került a Kőrisfa utcába, a Kurta utcába és a Rákóczi utca azon szakaszára is, amely a projekt része. A héten terítik le a kopóréteget a Tölgyfa utcában. Amint Csergő Tibor gyergyószentmiklósi polgármester tájékoztatásából kiderül,

augusztus végére a Selyem utcában is elkészül a kopóréteg.

Az Örmény templom utcában a helyére került minden vezeték, így elkezdődött az útépítés, és augusztus folyamán, illetve szeptemberben elkezdik a kockakő lerakását is. Ezt majd a Márton Áron utcában folytatják, de előzőleg itt még ki kell épülnie a szennyvízhálózatnak.

A Testvériség úton – az Állomás utca és a Bucsin negyedi templom között – továbbra is zajlik a munka, itt az út szelessége lehetővé teszi, hogy ne kelljen teljesen lezárni az utat. Ezzel szemben teljes útzár van érvényben a Virág negyedi részen, ahol már marják fel a régi aszfaltréteget. Azonban még mielőtt itt is hozzálátnánk az út építésének, még le kell fektetni a csatornavezetéket és meg kell oldani az esővíz elvezetést is a Salamon Ernő Gimnázium közelében lévő körforgalomig.

További munkálatok városszerte

A város több részén is dolgoznak a gázhálózat bővítésén.