Közétkeztetés a mama konyhájából

Földön tárolt élelmiszerek, a kötelező orvosi vizsgálatot elmulasztó alkalmazottak, működési engedéllyel nem rendelkező konyha, és egy magánvállalkozó, aki az édesanyja konyhájából szállította az ételt a napközis gyerekeknek – számos kihágást tapasztaltak a fogyasztóvédők a Hargita megyei napközikben és tanintézetek büféiben. Noha a szabálytalanságok némelyike egészen súlyos, a gyerekek egészségét is veszélyeztető kihágás, az elmúlt években ennél is rosszabb volt a helyzet, így – bármilyen meglepő – a jelenlegi állapot javulást tükröz – tudtuk meg a megyei fogyasztóvédelem vezetőjétől.

– köztük egy újonnan megnyílt napköziben is –, de olyan is volt, ahol a földön tárolták az ételt, utóbbiak között nemcsak büfék, hanem napközik is voltak. Az egyik udvarhelyszéki tanegységben a működési engedéllyel nem rendelkező konyhában is készítettek ételeket a gyerekek számára, noha a napközinek volt megkötött szerződése étkeztetési céggel, és az is szállított készételeket a gyerekeknek – mondta el lapunknak Laurențiu Moldovan, a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője.

Egy másik súlyos kihágás szintén egy cateringvállalkozással kapcsolatos: az étkeztetés biztosítására a napközivel szerződéses viszonyban álló magánvállalkozó az édesanyja konyhájából szállította az ételt a napköziseknek.