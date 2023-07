Közel hatszázan vettek részt az óriáspuzzle-kirakó maratonon Székelyudvarhelyen

Majdnem hatszáz érdeklődő próbálta összerakni a több mint 33 ezer darabos óriáspuzzle-t Székelyudvarhelyen 48 óra alatt. Noha a kísérlet nem sikerült, a szervezők nem szomorúak, elmondásuk szerint olyan emberek is ellátogattak, akiket nem gyakran látni hasonló rendezvényeken.

Az is kiderült, hogy

Két teljes napon át raktak egy 33 600 darabos puzzle-t kicsik és nagyok Székelyudvarhely központjában, a városi könyvtár előtti téren. A résztvevők a végén maguk is egy óriáspuzzle részeseivé váltak.

A szervező elmondása szerint magával ragadta az embereket a darabkák megkeresése és összeillesztése, volt, aki vasárnap reggel 6 órától a határidő leteltéig, 16 óra utánig maradt, de többen az általuk kijelölt 2 órás részvételi időn túl is kirakóztak.

„A visszajelzések és a mi tapasztalataink szerint is olyan embereket láttunk most itt a 48 óra alatt, akiket máshol nem nagyon: sikerült egy olyan réteget megszólítani, akik eddig eléggé inaktívak voltak a város életében, pezsgésében. Barátságok is köttettek, sőt