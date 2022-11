Közel félmilliárd lejből feljeszthetnek a székelyföldi települések

Újabb finanszírozási listát hagyott jóvá a fejlesztési minisztérium az országos helyreállítási terv (PNRR) részeként, ezúttal 1135 romániai településen kaptak zöld utat a beruházások. Az 1778 fejlesztés közül 140-et a három székelyföldi megye településein valósítanak majd meg, az érintett 92 Hargita, Maros és Kovászna megyei város és község összesen több mint 461 millió lejt – az összeg tartalmazza az áfá-t is – költhet el fejlesztésekre.

A három megye közül legnagyobb összértékben a Hargita megyei települések vezetősége tudott finanszírozást igényelni különböző beruházásokra: megyeszerte 38 településen összesen több mint 214 millió lejt fordíthatnak 74 beruházás kivitelezésére – némelyik településnek több nyertes pályázata is van.

Ennek a nagy részét a városkörnyéki területek környezetbarát tömegközlekedésének a javítására fordíthatják, de városrendezési dokumentumok kidolgozására, frissítésre, valamint közel nulla energiaigényű (nZeb), fiataloknak szánt lakások felépítésére, továbbá intelligens forgalomirányítási rendszerek telepítésére is kap pénzt a hargitai megyeszékhely.

Gyergyószentmiklóson közel 15 millió lejt költhetnek fejlesztésekre, legnagyobb értékben több környékbeli községet is érintő fenntartható mobilitási projektre, ugyanakkor kap pénzt a város a környezetbarát közlekedéshez szükséges infrastruktúra megteremtéséhez, illetve orvosok és pedagógusok számára építendő nZeb szolgáltai lakások felépítésére is.

A legtöbb nyertes pályázata Szentegyházának van, összesen hét: összesen 11 millió lejből építhetnek szolgálati lakásokat, hőszigetelhetik oktatási intézmények épületét, fejleszthetik az élhető környezetet, illetve épületfelújításra is kap pénzt a település.

Maros megyében majdnem ugyanannyi település pályázott sikeresen, mint Hargita megyében, de ott ritkább az olyan, amely több beruházás finanszírozására kapott jóváhagyást, így a fejlesztésekre érkező pénzek összértéke is kisebb, mint Hargita megye esetében.

Bodzaforduló több beruházásra is kap finanszírozást – összesen 14,6 millió lejt –, a legnagyobb összeget, 6,5 milliót „minőségi tömegközlekedés” biztosítására igényelte a település vezetősége. Kovászna városa hőszigetelésre költheti a 13,2 millió lejes PNRR-programos finanszírozást, a legnagyobb összeget, 9 millió lejt a Kőrösi Csoma Sándor Középiskola épületének a hőszigetelésére.

A fejlesztési minisztérium legutóbb októberben hagyta jóvá 1494 beruházás finanszírozását országszerte – ezek közül 13 Hargita megyei beruházás –, és ehhez adódik hozzá a héten jóváhagyott 1778 projekt, amelyeknek a kivitelezéséhez szükséges pénzeket biztosítja a szaktárca. Utóbbinak 1135 romániai települést érintenek és a finanszírozás összértéke mintegy 6 milliárd lej – jelentette be Cseke Attila, a fejlesztési tárca vezetője. A miniszter ugyanakkor ezúttal is hangsúlyozta, hogy a következő időszakban közzéteszik a többi beruházás listáját is, amelyek a PNRR-programban kapnak támogatást, amint az érintett közigazgatási egységektől megkapják a kért pontosításokat.