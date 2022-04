Közel 450-en kérhetik első körben az előrehozott nyugdíjazást Balánbányán és Csíkszentdomokoson

Balánbányán, Csíkszentdomokoson, Gyergyótölgyesen, a Gyergyóditró községhez tartozó Orotván és Gyergyóholló községben mehetnek nyugdíjba az általános korhatárnál két évvel korábban az ott élők, amennyiben legalább harminc évet az említett települések valamelyikén, vagy azok nyolc kilométeres körzetében éltek – erről fogadott el törvénymódosítást döntéshozó kamaraként a képviselőház szerdán, amiről mi is beszámoltunk. Az említett települések az RMDSZ javaslatára kerültek fel a listára. A törvénymódosítás a Hivatalos Közlönyben történő megjelenésekor lép érvénybe.

A bányászati tevékenységek egészségkárosító hatásai a csíkszentdomokosiakat kétszeresen is érintették, egyrészt azért, mert

Még mindig van körülbelül tizenöt szilikózisos betegünk, akik régen ott dolgoztak, de egyikük állapota sem súlyos. Amikor a száraz fúrások voltak a bányában, akkor nagyon-nagyon sok súlyos szilikózisos beteg volt, sokan el is mentek ötvenegynéhány éves korukban, sajnos. Aztán miután bevezették a nedves fúrásokat, a betegségnek már csak az egyszerűbb formái jelentkeztek” – emlékezett vissza Antal Erzsébet, aki már negyven éve dolgozik háziorvosként a településen.

A korábbi bányászokat nem érinti a most elfogadott korkedvezményes nyugdíjazási törvény, hiszen ők a nehéz és veszélyes munkakörülmények miatt már a negyvenes éveikben kérhetik nyugdíjazásukat.

– mondta el megkeresésünkre a település háziorvosa, Kovács-Krausz Zoltán, aki a kilencvenes évek eleje óta praktizál a településen. Megjegyezte viszont azt is, hogy

A témával kapcsolatban kerestük a megyei nyugdíjpénztárt is, de az intézmény gyakorlatilag elérhetetlen. Hajdú Gábor RMDSZ-es Hargita megyei parlamenti képviselő közleményéből azonban kiderül, hogy a statisztikai hivatal adatai alapján

Az intenzív bányászat nyomai ma is ott vannak ezeken a településeken, a termőföldeken, és ez jelenleg is veszélyforrást jelent az ott lakók egészségére” – idézi a közlemény a parlamenti képviselőt. Hajdú Gábor azt is hozzátette: „azt gondolom, hogy ezzel a törvénymódosítással egy régi társadalmi igazságtételt értünk el a balánbányai és a csíkszentdomokosi emberek számára.”