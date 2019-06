Közel 200 csíkszentmártoni család otthonában keletkezett jelentős kár, többeknek ki is kellett költözniük

Anyagi és egyéb jellegű támogatásra is szükségük van a csíkszentmártoniaknak, miután a hétfői vihar több millió lejes károkat okozott a községben. Mintegy tíz családnak ki kellett költöznie otthonából, mert az lakhatatlanná vált.

a háztartásoknál összesen 1 millió 650 ezer lejre becsülték a kárt, ebbe a házakat, kerítéseket ért rongálás mellett a különböző gépek, háztartási eszközök, bútorok és egyéb javak is beletartoznak.

A községi utcákban keletkezett kár elhárításához további egymillió lejre van szükség. A 123-as jelzésű megyei út esetében pedig még átfogóbb beavatkozás szükséges, hiszen

a több szakaszon feltöredezett aszfaltburkolat helyreállításán kívül a patak melletti támfal javítására is szükség van.

Tulajdonképpen a teljes útszerkezet újjáépítéséről van szó egy 2–3 kilométeres szakaszon, illetve több kisebb részen az Úzvölgye felé vezető utcában, ez pedig a becslések szerint mintegy 20 millió lejbe kerül.

HIRDETÉS

Adománygyűjtés a rászorulóknak

A polgármester arra is kitért, hogy a hatalmas erejű vihar után közel kétszáz család otthonában keletkezett jelentős kár, többeknek ki is kellett költözniük otthonukból. „Súlyosabban negyven házat érintett a vihar, a legtöbbet teljesen ki kellett üríteni, mivel a bezúdult víz a berendezéseket és a szalagparkettát is megrongálta.

Akik többemeletes házban élnek és a felsőbb szinteket nem érintette a vihar, továbbra is ott tudtak maradni, tíz családnak azonban ki kellett költöznie, mivel lakhatatlanná vált az otthonuk. Ők ideiglenesen rokonoknál szálltak meg

– mondta Gergely András. Hozzátette, van egy olyan ház is, amely annyira megrongálódott, hogy balesetveszélyessé vált, így teljesen újjá kellene építeni, de az is lehet, más helyre költöztetik, mert nagyon közel van az ártérhez. A jelentős károk miatt gyűjtést szerveztek az érintett családok megsegítésére.

Az anyagi támogatásokat Csíkszentmárton civil szervezetének számlájára várják: Asociația VIRIDIS Egyesület, Sânmartin – Csíkszentmárton, adószám 18614607, lejes számlaszám RO36 RZBR 0000 0600 0784 2098, forintos számlaszám RO98 RZBR 0000 0600 0950 2980, SWIFT-kód RZBRROBU.