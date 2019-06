Közel 1500 gyermek ropta a táncot a 32. Csűrdöngölőn

Egymást váltották a gyermek és ifjúsági néptánccsoportok a csíkszeredai Szabadság-téren felállított színpadon csütörtökön, ahol reggeltől késő délutánig folyt a tánc. A 32. Csűrdöngölő fénypontja idén is a közös tánc volt.

Népviseletbe öltözött gyermek és ifjúsági néptánccsoportok „özönlötték el” a csíkszeredai Szabadság-teret, hogy a néptáncot, a népzenét és hagyományaikat népszerűsítsék.

A téren felállított színpadon 46 néptánccsoport lépett fel, mutatta be műsorát, többnyire Csíkszékről, de voltak Gyergyó-, Kászon- és Udvarhelyszékekről is. A néptánccsoportok fellépését a közös tánc szakította meg. Mint minden évben, idén is bárki bekapcsolódhatott táncolni a népviselet „forgatagba”.