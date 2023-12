Kovászna megyében kevés a kanyarós beteg, oltással megelőzhető az esetszám-növekedés

Összesen 18 kanyarógyanús esetet regisztráltak ebben az évben Kovászna megyében, ebből mindeddig 12 gyermek esetében igazolódott be a megbetegedés. Bár járványhelyzetről még nem beszélhetünk, a Kovászna Megyei Népegészségügyi Igazgatóság felhívja a szülők figyelmét, hogy ne vegyék félvállról a betegséget, és mihamarabb adassák be gyermekeiknek a kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni kombinált védőoltást.

A vakcina első dózisát ugyanis 12 hónapos korban kell beadatni, az emlékeztető dózis beadására pedig 5 éves korban kell sor kerüljön. Miután Romániában december 5-én kanyarójárványt hirdetett az egészségügyi minisztérium, az oltási korhatár is csökkent, így a szülők már a 9–11 hónapos kicsik számára is igényelhetik a védőoltást. „Ez nem ad teljes védettséget 5 éves korig, ezért meg kell ismételni 12 hónapos korban is, majd 5 éves korban kapják meg a második vakcinát” – részletezte a járványügyi osztály munkatársa.

Az oltásokra már lehet iratkozni a háziorvosi rendelőkben, sőt, az orvosok is értesíteni fogják a szülőket. Ezen az úton is megkérjük, hogy minél többen jelentkezzenek, már csak azért is, mert egy év alatt ez a megbetegedés nagyon súlyos komplikációkkal is járhat