Kovács Gergely: meg kell változtatnunk a mentalitásunkat

Karácsonyra a hívő ember így készül. Túl kell tekintenünk a karácsonyfa fölállítása, a takarítás, a rákészülés, az ajándékvásárlás szokásán, lelkileg is készülnünk kell. Hogyan tudunk rákészülni, ez az idén különösen nehéz.

Nem tudjuk, hogy a koronavírus-járvány merre alakul, merre fejlődik, mit tesz lehetővé és mit fog megtiltani. Viszont az ünneplést, az erre való rákészülést nem veheti el tőlünk.

Teljesen tőlünk függ az, hogyan készülök elő, hogyan hangolódom rá, mindig van erre lehetőségem.

Kató Béla: ne értékeljük le a veszélyt, de ne uralkodjon el a lelkünkön a pánik! Az erdélyi történelmi magyar egyházak vezetőit kérdeztük a végeláthatlannak tűnő rendkívüli helyzetről. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szól a hívekhez.

Gondoljunk arra, hogy amikor az Úr Jézus megszületett ezelőtt kétezer évvel, akkor is milyen kevesen fedezték fel, élték az életüket, egy egész nép nem vette észre, hogy megszületett az a megváltó, akiről a próféták beszéltek, akinek születését angyalok, egy különleges csillag is hírül adta. És mégsem vették észre. Velünk is

nagyon könnyen megtörténhet az, hogy a lényeg fölött siklik el a figyelmünk.

Talán arra hajlunk, hogy azt higgyük, előbb-utóbb lejár ez a járvány, túl leszünk rajta és végre visszatér az, ami előtte volt. Meg kell változtatnunk a mentalitásunkat. Egész biztos, hogy már nem lesz olyan, mint ami előtte volt.

Bálint Benczédi Ferenc: vigyázzunk testi, lelki egészségünkre Az erdélyi történelmi magyar egyházak vezetőit kérdeztük a végeláthatlannak tűnő rendkívüli helyzetről. Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke szól a hívekhez.

Nekünk minden körülmény között meg kell találnunk a jászlat, az Úr Jézus jászlát. És ez minden korban nagy kihívás volt. Én mindenkit arra biztatok, hogy sikerüljön lelkileg rákészülni, ráhangolódni, és mindannyian tegyük meg azt, amit megtehetünk.

Tartsuk be az előírásokat, vigyázzunk saját egészségünkre, egymás egészségére, de ne engedjük, hogy az öröm meghalljon, hogy a felkészülés, a rákészülés öröme elhalványuljon bennünk.

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk saját magunkra és igyekezzünk szívünknek a jászlát úgy előkészíteni, hogy abban megszülethessen a megváltó, megszülethessen a szeretet!

Adorjáni Dezső Zoltán: Isten velünk van ezekben a nehéz időkben is Az erdélyi történelmi magyar egyházak vezetőit kérdeztük a végeláthatlannak tűnő rendkívüli helyzetről. Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke szól a hívekhez.