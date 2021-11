Kovács Gergely gyulafehérvári érsek: az egyedüli biztos alap a Jóisten

• Videó: Médiatér

Természetesen a mindennapi életben megerősít az, ha azt látom, hogy jobbnál jobb ötletek, meglátások, javaslatok vannak, sőt, még építő kritikák is, és ezeket nem csak elmondják, hanem azt is hozzáteszik, hogy «érsek úr, itt vagyunk, hogy tegyünk». Megerősít, amikor látom, hogy odaállunk és közösen próbálunk tenni.”

A beszélgetés során arra is kitértünk, hogy mennyire van negatív hatással az egyház életére a járványhelyzet. Az érsek kiemelte, épp a lényeget érinti:

a közösséget, a szentmise közös ünneplését, a szentáldozást, a szentségek kiszolgáltatását, amely ilyen körülmények között nagyon nehézkes, vagy adott esetben nem is lehetséges, és ez szétveri a közösséget.

Úgy látja, az egyház életére igenis nagyon ártalmas. A hívek is nagyon eltérő módon viszonyulnak ehhez a helyzethez. Mert amíg egyes területeken nagyon példamutatóak és betartják az előírásokat – maszk viselése, távolságtartás, fertőtlenítés – máshol szinte semmibe veszik ezeket, mintha nem is létezne a vírus, és még csak azért sem tesznek maszkot.

Azt hiszem, hogy ebben benne van egy picit a természetünk, az én korosztályom legalábbis elmondhatja, hogy ha nekünk annak idején azt mondták, hogy mit kell tenni, akkor még csak azért se. Tartok tőle, hogy van bennünk egy ilyen dac.

A másik, amit látok, az a bizalmatlanság. Nem tudjuk már, hogy miben bízzunk, kinek higgyünk, és ilyenkor sajnos az internet nagyon negatív tényező, ahol mindenféle zöldséget összeolvasunk és hiszünk neki, mert tetszik. Ha valaki azt írja, hogy a kertünkben ott van a ráknak a megoldása, csak az orvosok elhallgatják, akkor sokan mindjárt megosztják, és hiszik, hogy így van. Én nagyon aggódom.

Én átestem a koronavíruson, és nagyon-nagyon meggyötört, úgyhogy mind a mai napig érzem annak az utóhatásait, mondjam azt, hogy nem is egy posztkovid, hanem még mindig egy ilyen kinyúlott kovid-helyzetben vagyok, ezért saját tapasztalatomból mondom, hogy van.

Én már a harmadik oltást is megkaptam, azért, mert meg vagyok győződve, hogy a jelen helyzetben ez a megoldás. Más, jobb megoldás jelenleg nincs. Aztán, hogy ezen túl mi van pro és kontra, politikai, gazdasági érdekek, az egy másik kérdés…

A saját híveinket, embereinket féltem, épp azért, mert nem oltatták be magukat, és már ismerőseink körében is vannak gyászok, halottak. Utólag könnyű okos lenni. Nekem fáj a szívem. Épp ezért, mert félünk, bizalmatlanok vagyunk, és nem tudjuk, hogy kinek higgyünk és kit kövessünk.

Kovács Gergely hangsúlyozta, az egyedüli biztos alap a Jóisten. Ő nem ígérget, nem csap be. Ő kitart és akkor is szeret, amikor nem érdemeljük meg: ez a hívő embernek a biztos fogódzkodója. „Ezt még a vírusjárvány közepette, a kórházban is megtapasztaltam, amit nagyon értékeltem. Gyulafehérváron voltam a kórházban, és orvosok, ápolónők, mindenki ezt mondta, hogy »mi, amit tudunk, orvosilag megteszünk. De ehhez szükséges az ön hite. Mert, ha ön nem hisz, ha nem akar meggyógyulni, ha nincs reménye, nincs életcélja, akkor hogy gyógyul meg?« És ez egy olyan fontos tényező, ami épp ezt erősíti meg, hogy a Jóisten az egyedüli biztos fogódzkodó pont a mindennapjainkban is. Elfogadjuk, vagy nem.”