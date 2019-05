Kötelező rácsatlakozni a csatornarendszerre ott, ahol ki van építve

Száraz időben is a Békénybe folyik „valami” a piac mellett. Talán ez is megszűnhet, ha az érintettek komolyan veszik kötelességüket • Fotó: Gergely Imre

Gyergyószentmiklóson vannak olyan háztartások, ahol bár volna rá lehetőség, nem csatlakoztak a városi csatornarendszerre. Eddig is kötelező lett volna a csatlakozás, de mostantól büntetésre is számíthatnak azok, akik ezt elmulasztják. A Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség felszólította az önkormányzatot, hogy hívja fel az érintett lakók figyelmét a kötelességükre. A figyelmeztetést nemrégiben tette közzé a városháza, de ebből számos félreértés következett. Sokan azt hitték, hogy az évek óta zajló ivóvíz- és csatornahálózat-bővítés jutott el oda, hogy ezt már használni is lehet.

Nem erről van szó – pontosított Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere. Az új hálózat számtalan határidő ellenére sem készült el még, így nem is működhet. A felszólítás azoknak a lakóknak szól, akiknek a kapujuk előtt halad a régi gerincvezeték, azaz volna lehetőségük rácsatlakozni, de ezt mindeddig nem tették meg.

Az új hálózatot csak később lehet használatba venni.

Hogy ez pontosan mikor lesz, azt nem tudni, a kivitelező cég még nem fejezte be a munkát, ennélfogva a beruházást végző Országos Beruházási Ügynökség (CNI) sem vehette át, így a gyergyószentmiklósiak sem.

A környezetvédelmi ügynökség felszólítására hivatkozva Nagy Zoltán elmondta,

augusztus a határidő, amíg minden érintettnek csatlakoznia kell a meglévő csatornahálózatra.

Ezt követően a mulasztók 2000 és 4000 lej közötti büntetésre számíthatnak. Érdemes időben lépni, hiszen nem egy-két napos feladatról van szó. Engedélyeket kell beszerezni, terveket kell készíttetni, és persze jön maga a munkálat is. Augusztus 15-e után a környezetvédelmi ügynökség fog ellenőrzéseket végezni és adott esetben bírságolni. Várhatóan nem csak egyszeri büntetésre számíthatnak a kötelességüket nem teljesítők, ugyanis a környezetszennyezés nem múlik el egy bírság tényétől.

A gyergyószentmiklósi közüzemeket például éveken át havi rendszerességgel bírságolták meg azért, mert a szennyvíztelep nem működött megfelelően. Miután a szennyvíztisztító elkészült és működik, ez a probléma megszűnt, a Marosba nem folyik többé szennyvíz a tisztítóállomástól, így a büntetések is elmaradtak.