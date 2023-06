Kóstolónyi Székelyföld a román fővárosban

Székely termékekből nyílt, kóstolással egybekötött kiállítást és vásárt tartottak szerdán Bukarestben a parlament épületében, ahol a túlnyomó többségben Hargita megyei termelők mellett Kovászna és Maros megyei, illetve máramarosi résztvevők is felvonultak.

„Székelyföld bemutatkozására a Fenntartható fejlesztés és épített örökségünk megőrzése elnevezésű eseményen került sor. A képviselő és szenátor kollégák mellett a Szuverén Máltai Lovagrend, az olasz, a francia, az izraeli, a dán, a grúz és a német nagykövetségek képviselői, az olasz és a román–portugál kereskedelmi kamarák is a meghívottak között szerepeltek. Az eseményre meghívtuk III. Károly angol király Károly herceg Alapítványának képviselőit is, akik bemutató anyagokat és a szászkézdi Nagymama pincéje erdélyi, szász receptek alapján elkészített készítményeit vonultatták fel” – sorolta érdeklődésünkre Hajdu Gábor.

A rendezvényt Hajdu Gábor csíkszéki parlamenti képviselő kezdeményezte és szervezte (egyik liberális párti kollégájával közösen), az eseményről pedig be is számolt a Székelyhonnak.

Fontos számunkra, hogy Székelyföldet történelmében, gasztronómiájában, természeti szépségében és az épített örökségét tekintve is saját identitással és erős közösséggel rendelkező régióként tudjuk bemutatni, sokszínűségét, gazdagságát kiemelve” – fogalmazott a parlamenti képviselő.

„Ez a rendezvényük egyfajta gyakorlati lépés, amit a bukaresti termelői piac kiépítése céljából is tettünk, hiszen ott egy jó vásárlóerővel rendelkező piac van, amelynek igénye van a helyi termékekre.”

Hajdu szerint ugyanakkor az is fontos, hogy a lehető legtöbb helyen hangsúlyozzák,

A megbeszélésnek tapasztalatcsere jellege is volt, amin a Székely termék regionális márkát is bemutatták. A Tatros és Csengő szövetkezetek jóvoltából péktermékeket, ásványvizet, sajtokat, különböző erdei gyümölcsökből készült lekvárokat, szörpöket, pálinkákat mutattak be, a Csíki sör saját termékeivel volt jelen Bukarestben. Az eseményen a Darabont pincészet borait kóstolhatták a látogatók.