Korszerűsítik a városi hulladékgyűjtést és -elszállítást

Új szelektívhulladék-gyűjtési rendszert vezet be május végétől a székelyudvarhelyi hulladékgazdálkodási vállalat a kertes házak esetében. A lakók színes zsákokat kapnak a műanyag-, üveg- és papírhulladék gyűjtésére, és ezeket szelektíven is fogják elszállítani.

A szelektív hulladékgyűjtés lesz a legolcsóbb • Fotó: Barabás Ákos

Az Európai Unióban már tizenkét éve kötelező a szelektív gyűjtés, és ez Székelyudvarhelyen sem opcionális lehetőség lesz. A vegyesen történő gyűjtést azonban nem bírsággal fogják sújtani, hanem magasabb szemétszállítási díjat alkalmaznak – az új hulladékgyűjtési szabályzattervezet értelmében erre is lehetőség lesz. Az alap – azaz a legalacsonyabb – díjtétel a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítására vonatkozik, az ömlesztve gyűjtött szemét esetében egy másik árat alkalmaznak majd, továbbá pótdíjat vetnek ki a lebomló hulladék elszállítására is. Utóbbival

Az új szelektív szemétgyűjtési rendszert elsőként a kertes házak esetében vezeti be a hulladékgazdálkodási vállalat, a lakók sárga, kék és zöld szemeteszsákokat kapnak majd a műanyag-, papír- és üveghulladék tárolására. Ezek elszállítása is szelektíven történik majd május végétől, ugyanis a vállalat beszerzett egy háromfrakciós, tömörítős szemétszállító autót, így

Az új szelektív szemétgyűjtési rendszert júniustól kísérleti jelleggel néhány tömbház esetében is bevezeti az RDE Harghita Kft.. Ezeket a hulladékgyűjtő helyeket valószínűleg be is kamerázzák és lezárják, hogy csak az oda tartozó tömbházak lakói juthassanak be. Remélik, hogy a próbaidőszak után júliustól már az összes tömbházra ki tudják terjeszteni az új rendszer bevezetését – bizakodott Körösfőy.

Az új rendszer bevezetését követően egyébként a szemeteszsákok tartalmát a hulladékgazdálkodási vállalat alkalmazottai ellenőrzik majd, megjelölve azokat a kukákat, amelyek nem szelektíven gyűjtött szemetet tartalmaznak. Ezeket nem szállítják el, és ha a következő alkalommal is vegyes hulladékkal telik meg a kuka, akkor értesítik a helyi rendőrséget, amely felár kifizetésére kötelezi az érintett lakókat – részletezte a majdani ellenőrzések módját a vállalat igazgatója.

Környezettudatos városnapok



A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának tudatosítását már az idei székelyudvarhelyi városnapokon elkezdik, az első három színes szemeteszsákot is onnan szállítja majd el az RDE Harghita Kft.. A programsorozat részét képező gyermeknapi rendezvények helyszínén ugyanakkor idén az új kukásautót is megtekinthetik a kicsik, és – szintén a környezettudatosság szellemében – a városnapokon felhasználásra kerülő egyszer használatos evőeszközök és tányérok is lebomló anyagúak lesznek, az ételmaradékokat pedig összegyűjtik és a városi kutyamenhelyre szállítják.