Korszerűsítik a marosvásárhelyi onkológiai részleget, új berendezéseket kap a kórház

Archív • Fotó: Haáz Vince

Az onkológiai részleg felújítási munkálatai, illetve annak kibővítése folytatódik. A jelenlegi épületszárny, ahol onkológiai kezeléseket végeznek, hamarosan megújul, így nemcsak a körülmények és a szolgáltatások minősége javul a beruházásoknak köszönhetően, de további ágyak is helyet kapnak.

A kórházi kezelésre szoruló betegek számára tizennégy, míg a kiegészítő kezelésre szorulóknak további negyvennégy ágy áll majd rendelkezésére.

Az épület hőszigetelését is megújítják, valamint a mozgáskorlátozottak számára is megkönnyítik a be- és feljárást, illetve korszerűsítik a fűtés- és szellőztető rendszert, valamint a világítást.