Korszerűsítik a homoródalmási óvodát, a következő tanévtől birtokba vehetik a kicsik

Az építkezés során tűzálló gipszkarton is kerül a falakra. A polgármester rámutatott,

Azt is közölte, hogy mostanra sikerült újrabetonozni az alapot, aminek a szigetelése is megtörtént, dolgoztak a tetőzeten, jelenleg pedig belső munkálatok zajlanak, a szigeteléssel dolgozik a kivitelező.

Számunkra nagyon fontos, hogy jó körülményeket biztosítsunk a községbeli gyerekeknek, ugyanakkor az is lényeges, hogy a projekt befejezését követően jelentős összegeket spórolhatunk az energiaszámlákon

Amire még pályáznak



Az önkormányzatnak egyebek mellett pályáznia kellett egy egyéni vagy utcákra lebontott, víztisztító tartályokkal ellátott szennyvízhálózat kiépítése érdekében is. Korábban ugyan kaptak már támogatást egy hagyományos rendszer kiépítésére, de végül azt nem lehetett kivitelezni, hiszen át kellett volna vágni a 132-es jelzésű megyei utat, ami még mindig per tárgyát képezi. A jogi eljárások vége előtt nem lehet nagyobb munkálatokat eszközölni az említett úton. Bíznak benne, hogy kapnak finanszírozást a projektre. Szeretnének felújítani mintegy tíz kilométernyi mezei utat is, ezért szintén pályáztak – a dokumentáció jelenleg elbírálás alatt áll.