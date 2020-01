Korszerűsítés és épületbővítés várható a székelyudvarhelyi kórházban

Tavaly meghiúsult a beszerzés, idén a korábban tervezettnél is fejlettebb CT-t vásárol a kórház • Fotó: Veres Nándor

Tízmillió lejt hagyott jóvá erre az évre a székelyudvarhelyi kórház számára az egészségügyi minisztérium. Hivatalos átiratot ugyan még nem kaptak a szaktárcától a fejlesztésekre elkülönített összegről, de Lukács Antal, a kórház főigazgatója már értesült a jóváhagyásról. Az egészségügyi intézmény vezetője elmondta, a tízmillió lejes fejlesztési keretből 4 milliót szánnak a kórház főépületének bővítésére, a fennmaradó 6 millió lejből pedig az osztályok műszerezettségét fejlesztik majd.

Régen tervezett bővítés

A főépület kibővítése már régóta esedékes: a kórház bal oldalát toldják meg egy új, többszintes épületrésszel. Így

nagyobb helyen működhet majd a sürgősségi részleg, a belgyógyászaton a hematológiai részleg, kibővül az ortopédiai osztály is, az új épületrész tetőterében pedig adminisztratív vagy más tevékenységek végzésére alakítanak ki helyiségeket

– számolt be a tervekről a kórházigazgató, megjegyezve, hogy a harmadik, negyedik negyedévre elkészül az új épületrész. Még nincs eldöntve, de lehetséges, hogy a tetőtérrel együtt négyszintes lesz a bővítés, így a harmadik emeleten működő nőgyógyászati részleget is érintheti a fejlesztés – fűzte hozzá. Az új épületrészre azért is szükség van, mert tavaly, a földszinten elkészült onkológiai részleg kialakítása miatt ideiglenes helyre kellett költöztessék az öltözőket, így azoknak is végleges helyet kell találni.

Hatmillió orvosi műszerekre

„Tavaly a környezetet rendbe raktuk”, utalt a parkosítási munkálatokra Lukács Antal, „ezért úgy döntöttünk, hogy ez az év legyen a felszereltség éve” – mondta, megjegyezve, hogy van egy többoldalas listájuk a megvásárolandó eszközökről, amit már három éve tologatnak. Az idei fejlesztési pénzkeretből 6 millió lejt a kórházi osztályok orvosi műszerezettségének a fejlesztésére szánnak.

A legnagyobb értékű eszközfejlesztés egy új komputertomográf (CT) megvásárlása lesz.

Ezt már tavaly szerette volna beszerezni a kórház vezetősége, közbeszerzési eljárást is hirdettek, de két nagy konkurens gyártó „civakodása” miatt végül felfüggesztették az eljárást, és meghiúsult a vásárlás. Így viszont idén már nem 16 vagy 32 metszetes CT-t vásárol a kórház, hanem egy jóval nagyobb teljesítményű, 64 metszetes, mintegy 2 millió lej értékű komputertomográfot vásárolnak.

HIRDETÉS

A prioritás alapján összeállított listán egyebek mellett szerepel két altatógép, a legújabb videoendoszkóp tornyok – hogy lecserélhessék a vastagbél- és gyomortükrözéshez szükséges, jelenleg használt eszközöket –, egy új sterilizálógép, illetve egy drága lézeres videoendoszkóp az orr-fül-gégészeti osztály részére. „Ebből a hatmillió lejből összességében 21 kórházi szakosztály igényeit próbáljuk kielégíteni” – fogalmazott a tervezett eszközbeszerzés jelentőségéről a kórházigazgató. A kiegészítő eszközökkel járó kiadások, valamint – például az új CT esetében – a megfelelő helyiségek kialakítása és a kórházi körforgásba történő beillesztés miatt a költségek meglehetősen megnőnek, így – noha már régóta tervezik – valószínűleg nem tudnak idén mágnesesrezonancia-készüléket (MR) vásárolni. Egy ilyen berendezés 4-5 millió lejbe kerül, az pedig a CT-vel együtt elvinné a fejlesztési pénzek jelentős részét, ezért nem kerül fel az idei beszerzési listára, legfeljebb csak akkor, ha a gyártóval ki tudnak egyezni részletfizetésben.

Idén nem jut pénz a központra

Nem készülhet el idén a kórház külső, székelykeresztúri egységében kialakítandó sugárterápiás központ sem. Amint arról írtunk, reménykedtek benne, hogy már tavaly létrehozhatják az egész térséget kiszolgáló egységet, de kiderült, hogy az ingatlan folyosó jellegű alagsorában nem lehet a vonatkozó előírásoknak megfelelően kialakítani az oda tervezett sugárterápiás részleget. Mivel egy ilyen egység csak alagsorban, megfelelő vastagságú betonfalak közt működhet, az épület földfelszín alatti részének kibővítésére van szükség, de akkor már a teljes ingatlant megnagyobbítanák. Számításaik szerint azonban a munkálatok költsége eléri a 8 millió lejt, azaz elvinné az államtól érkező fejlesztési pénzkeret jelentős részét, ezért erre idén nem tudnak erre áldozni, de az egység létrehozásához szükséges szigorú engedélyeztetési eljárást még ebben az évben elvégzik – tájékoztatott Lukács Antal, egyszersmind megköszönve az érintett politikusok közbenjárását is abban, hogy a székelyudvarhelyi kórház idén 10 millió lejes állami fejlesztési pénzből gazdálkodhat.