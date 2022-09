Korszerű közösségi piacteret szeretnének Marosvásárhelyen

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere korábban már beszélt arról a Székelyhonnak, hogy szeretnék átalakítani, korszerűsíteni ezt a piacot, de közösségi térré is alakítanák, hiszen nagyon népszerű,

A piac körül magánházak, kis utcák és egy buszmegálló is van.

A marosvásárhelyi városháza honlapján található pályázati kiírás szerint a városvezetés elsősorban azt szeretné, hogy egy modern piac és közösségi tér jöjjön létre a jelenlegi Nagypiac területén. A pályázatíróknak javaslatokat kell tenni fedett épületekre, ahol helyet kap a piacigazgatóság, de termékvásárok is szervezhetőek.

Biztosítani kell továbbra is a szabad tereket is, ahol az őstermelők kínálni tudják termékeiket, de ahol a szezonális dinnye- és a karácsonyfa-árusok is helyet kaphatnak.