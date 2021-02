Koronavírus elleni védettség: add meg uram, de azonnal?

Nincs azonnali védettség. A megfelelő immunválasz csak az emlékeztető oltás után 7–10 nappal alakul ki. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Több mint négyezer olyan személy fertőződött meg koronavírussal Romániában, aki már megkapta valamelyik védőoltás első vagy második dózisát – közölte a minap Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, a COVID-19 elleni oltási kampány országos bizottságának vezetője. Mint részletezte, az oltáskampány kezdetétől, december 27-e és február 21-e között 3969-en fertőződtek meg a vakcina első dózisának beadását követően, január 17-e és február 21-e között pedig 446 olyan személy kapta el a vírust, aki az oltás második dózisát is megkapta.

Az első dózis után megfertőződők 95 százalékát a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájával immunizálták, 4,6 százalékukat a Moderna által kifejlesztettel, 0,4 százalékukat pedig az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett oltóanyaggal. Az emlékeztető oltást követően megfertőződő személyek mind Pfizer-BioNTech vakcinával voltak beoltva.

A védettség kialakulása

Az oltás beadását követő megfertőződés leggyakrabban azért történhet meg, mert azelőtt kerül kapcsolatba valaki a vírussal, hogy kialakult volna a védettség – szögezte le megkeresésünkre Fejér Szilárd vegyész, kémikus, kutató, a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam diagnosztikai laboratórium vezetője. Elmondása szerint

a védettség az oltás második dózisát követő 7–10 nap után alakul ki,

ezt támasztják alá azok a vizsgálatok is, amelyeket a sepsiszentgyörgyi laboratóriumban saját fejlesztésű antitesttesztekkel végeztek. A beoltottak immunválaszát vizsgálva azt tapasztalták, hogy

az első dózis után két héttel nagyon kevés személynél van kimutatható mennyiségű antitest azok esetében, akik korábban nem estek át a betegségen.

Akik viszont legyőzték a fertőzést, már egy héten belül erős immunválaszt produkáltak, a második dózis után 7–10 nappal pedig mindenki esetében volt már kimutatható mennyiségű antitest. Kijelenthető tehát, hogy

a fertőzésen átesetteknél erősebb az immunválasz, de az emlékeztető oltás után legtöbb tíz nappal mindenkinél létrejön a védettség.

„Az oltás pillanatában nem leszünk védettek, és amíg nem termelődik megfelelő mennyiségű antitest ahhoz, hogy megakadályozhassa a fertőzést, elkaphatjuk a vírust. A mintegy négyezer ilyen helyzetbe került személy esetében is az látható, hogy átlagosan az első oltás beadását követő hetedik napon jelentek meg náluk a tünetek, ami arról árulkodik, hogy az oltás napján vagy még az előtt kerültek kapcsolatba a vírussal.

HIRDETÉS

Persze az oltás megkapását követően is megfertőződhetünk, hiszen továbbra is van egy közösségi terjedés, bárhol találkozhatunk a vírussal, és hiába tartjuk be az óvintézkedéseket, családtól, ismerősöktől is elkaphatjuk” – mutatott rá a kutató. Hozzátette, ettől függetlenül

fontos, hogy az óvintézkedéseket, mint a maszkviselés vagy a távolságtartás, mindenki betartsa, azok is, akiknél már kialakult a védettség.