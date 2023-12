Környezettudatos és okos kert? Lehetséges – Grünwald Székelyföld

Cégünk piacvezető Magyarországon, és idén szeptembertől vagyunk jelen Székelyföldön, Erdélyben is. Nemcsak termékekben gondolkodunk, hanem ökoszisztémában, ami a jövőt már ma megteremtheti, ha valakinek fontos a környezetvédelem, a környezettudatosság és – természetesen – nyitott az okosított technológiákra.

Természetvédelem a saját udvarunkban, ez a küldetésünk. Környezetünk védelme saját portánkon kezdődik, nem mindegy mennyire károsodik életterünk a szennyvíztől, vagy milyen módon lesz olcsó és tiszta vizünk a jövőben. Tíz év múlva egyre kevesebb lesz a csapadék a hegyekben is, megcsappan patakjaink vízhozama, a modern mezőgazdaság, a műtárgya megterheli vizeinket. Erre, ha tetszik, ha nem, nekünk fel kell készülni. Megoldást nem a múlt, hanem a jövő, az új technológiai megoldások jelentenek. A szennyvizet nem elszállítani kell, hanem helyben tisztítani, majd növények gyökérzónájában használni. A szállítás drága, a növényeknek tápanyag kell, a szennyvizet pedig meg kell tisztítani. Erre megoldás a biológiai szennyvíztisztító.

Tiszta vízre van szükség már ma is, de holnap, tíz év múlva még inkább.

Ennek pedig egyetlen biztos forrása lehet: a szennyezésmentes esővíz. Tehát gyűjtenünk érdemes az esővizet, egyszerűen, de hatékonyan tisztítanunk, majd hasznosíthatjuk öntözésre, WC-öblítésre, zuhanyzásra, autómosásra, de ma már ivóvíz előállítására is. A Grünwald ezt szeretné biztosítani minden család számára. Független lenni minden közműtől, biztosítani a szennyezés- és zsírmentes udvarokat, a tiszta vizet, automata öntözéssel ellátni a növény- és zöldségeskertek vízszükségletét.

A Grünwald biztosítja a logikus, ezáltal gazdaságosabb beépítést is, nem csak beépítési útmutatót készít

(hogy mindenki oldja meg ahogy tudja, annyiból, amennyiből tudja). A Grünwald-termékeket próbatelepítéssel, saját beépítő csapatainkkal teszteljük, kereskedelembe pedig csak akkor kerülnek, ha az ár és a beépíthetőség-tartósság összhangba kerül. Ugyanis a beépítési költség is egy jókora hányad, tehát nem csak a termék ára számít.

Ha azt mondanánk, milyen lenne egy álomház a Hargitán – ami egyszer talán meg is valósul –, akkor képzeljük el a Napot, mint a házunkat, és a körülötte keringő a Grünwald-termékeket, mint a bolygókat. A házhoz kapcsolódik az esővízgyűjtő-tartály, a Merkúr, a szennyvizet tisztító Vénusz, az örömforrás pedig a medence, a Föld. Termeljünk az automata hidropóniánkkal salátát a Marson, és szüreteljük le a terményt az egy nap alatt telepíthető gyorspincébe, a Jupiterre. Komposztáljunk a Szaturnuszon, és a kész komposztot használjuk a Grünwald-magaságyáson, az Uránuszon. Lehet, kicsit erőltetett a párhuzam, de így működik egy ökoszisztéma: egy teljesen automata Grünwald-ökoszisztéma a ház körül, ahol nem azzal kell bajlódnunk, hogy mindent beállítsunk, ellenőrizgessünk.

A kertünkbe telepített automata és okos rendszerek az életminőségen javítanak, azt az életérzést nyújtják, hogy ez milyen jó is.

Mi ezt az álmot valósítjuk meg. Egy modern házat, ami a fejlett nyugati országokban is megállná a helyét, de nálunk is elérhető; ez nem luxus, nem drágább egy átlagterméknél. Egyszerűen csak hasznos és jó!

Sokkal többe kerül kollégákkal ellenőrizgetni, aztán mégsem ellenőrzik, majd tüzet kell oltani, mert nem ellenőrizték, és ott a probléma. A cégek kulcsszava: ipar 4.0. Nem kell fejfájáscsillapító, sőt, még automata jegyzőkönyv is készülhet ISO 9001-es szabvány szerint, és nem futkorászik senki semerre, amikor éppen nyakig van a vállalat a napi teendőkkel.

A Grünwald minden nap esővízgyűjtőt, medencét, szennyvíztisztítót vagy tárolót épít be. Nem falaz, betonoz alapot, épít tetőt. A szakma a mélyépítés, amire kollégáinkat kiképezzük, a minőséget ellenőrizzük. Sokan úgy gondolkodnak, hogy majd valakivel megcsináltatom, csak olcsó legyen, de mindenki elfelejti, vajon az a valaki hányszor csinált ilyent? Talán ismerős a Pareto-elv, a 80–20-as szabály. Nagyjából 20 százalékos az esélye annak, hogy olyasvalaki vitelezzen jól ki, akinek nem ez a szakmája, akinek nincs hasonló beépítésben tapasztalata. Kétszer annyi időt fog vele szöszölni, és a munkaidejét kétszeresen fogja leszámlázni, és még jó sem lesz.

Ha nem volt gond, jegyzőkönyvezzenek, küldjenek e-mailt. Szépen működjön a telephelyünk, mentsen le minden adatot az ISO-szabványnak megfelelően, és – mellesleg – figyelmeztessen a rendszer, hogy jövő szerdán esedékes az éves olajfogó-tisztítás, mert tudod, lejárt az egy év. Ilyen szempontrendszer szerint gondolkodik a Grünwald. Már nem is terméket, boldogságot „árulunk”!

A Naprendszeres hasonlattal élve, fantasztikus élményt és biztonságot teremt, hogy a termékek kapcsolódnak egymáshoz, a házunk agyához. Ami különösen fontos volt a tervezéskor, hogy ezek a termékek „beszélgessenek” velünk, de egymással is. Szóljon a gyorspince, ha a szomszéd lement pálinkát inni, mert mi egy gyenge pillanatunkban kulcsot adtunk hozzá. Küldjön az esővízgyűjtő tartály értesítést, hogy jövő héten locsolni kell a paprikát, de reagáljon arra is, ha zuhog az eső, ezért fölösleges a locsolás.

Összességében, egy telefonhívásra van szükség, a szakemberünk helyszínen felméri a lehetőségeket, és a felhalmozott tapasztalata alapján megoldást javasolj. Így lehetséges az egy nap alatti beépítés, ha az égiek is úgy akarják. Elsődleges a minőség, aki mást állít, az szeret karácsonykor szerelőt hívni…

A hidropónia elég új dolog, de a jövőt jelenti, rendszerünkben „szól” az esővízgyűjtő tartálynak, hogy vízre van szükség, bekapcsolja a szivattyút, de le is állíthatja, ha felülbírálom a programot.

A mi négykamrás oldómedencénk fejlettebb kategória, mint a versenytársak kétkamrás rendszere. Ezért más a tisztított víz minősége is.

Esővízgyűjtés esetén a statikai számítások és a Romániában is hatályos iparági minősítések jelentik termékeink garanciáját. A Grünwald-tartályok esetén mi Svédországból vásároljuk a kiemelten minőségi alapanyagot, ezért történhet meg az, hogy több ezer általunk gyártott tartályból még egy sem szivárgott (rendeltetés szerű használat mellett).

Kapcsolat, információk

Termékeink viszonteladóinknál elérhetőek, saját forgalmazónk a www.grunwaldshop.ro oldalon érhető el. Szakértő beépítő Székelyföldön is rendelkezésre áll, aki a kereskedésekben megrendelt tartályokat is gyártói, tehát Grünwald-minősítéssel építi be.