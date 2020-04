Korlátozottan ugyan, de újraindulhat május közepe után a csíkszeredai zöldségpiac

A szükségállapot május közepén várható feloldása után is számos korlátozás marad érvényben Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester szerint, ettől eltekintve azonban már most készülnek az említett időszakra. A tervek között szerepel a zöldségpiac újranyitása is, ám nem a megszokott formájában, hanem heti egy, vagy legtöbb három alkalommal.