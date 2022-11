Könyvek utaznak a buszokon is

Hétfőn kezdődött és egész héten tart a Maros Megyei Könyvtár születésnapi rendezvénysorozata. A 109. évét betöltő intézmény ezúttal is a különböző korosztályú olvasók elérésére koncentrál, de megtöltik olvasnivalóval a tömegközlekedési eszközöket, és még a könyveket is „megversenyeztetik”.

A 20. század elején a városfejlesztési, népesedési és ipari fejlődés, valamint az oktatás fejlődésének következményeként, Marosvásárhelyen szükségessé vált egy közkönyvtár létesítése, amely kielégíti a tudásra és információra éhes olvasók szükségleteit.

A helyi hatóságok új terve 1913-ban valósul meg, amikor átadják erre a célra a tekintélyes Kultúrpalotát. A mai Maros Megyei Könyvtár 1913. november 15-án nyitotta meg a kapuit, az évfordulót pedig hagyományosan megünneplik. Idén az évforduló apropóján ötnapos Könyvtári napokat hirdetett az intézmény. A Philobiblon elnevezésű rendezvénynek a hét minden napján változatos a kínálata, magyar nyelvű programok is kecsegtetik az érdeklődőket.

Közelebb a könyvekhez

Agyagási Hajnaltól, a könyvtár munkatársától megtudtuk, hogy olyan programokat szerveztek idén is, amelyekkel kicsit közelebb vihetik az olvasókhoz a könyveket, például van lehetőség arra is, hogy csoportok ismerkedhessenek a gyermekkönyvtár részleggel, de adventi kézműves foglalkozásra is várják őket. Hagyományos program ugyanakkor a könyvek vetélkedője, amelynek végén még az is kiderül, hogy melyik az év könyve.