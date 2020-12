Konyakban úszik a libamáj

Az ünnepek közeledtével rendhagyó ételt állított össze Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa: sertésbélszínbe göngyölte a libamájat, és úgy sütötte meg, ráadásul ínycsiklandó konyakos mártást is készített mellé. A megszokottnál ugyan több időt és figyelmet igényelnek a konyhai feladatok, de a séf tanácsait betartva igazi élményt nyújthatunk szeretteinknek.

Savas gyümölcsökkel díszítsük az ételt • Fotó: Erdély Bálint Előd

Noha a megszokottnál költségesebb a hozzávalók beszerzése, ugyanakkor a hús elkészítése is időigényes, mégis érdemes a sertésbélszínbe göngyölt libamájat választani az ünnepi asztal díszeként, hiszen az ízek garantáltan kárpótolnak – jelentette ki Karácsony József, a Főnix Konyha séfje.

A következő lépés az, hogy vágjunk egy ujjnyi vastag csíkot a libamájból – ízesítsük sóval –, majd olívaolajban pirítsunk rá kérget. Ezt göngyöljük fel a bélszínnel úgy, hogy a hús elvágott része kerüljön kívül. Utóbbinak köszönhetően ugyanis később könnyebb lesz szeletelni a kész ételt. A roládot mindenképp burkoljuk be vékonyra vágott baconszeletekkel is. „Ez lényeges, hiszen ha otthon nincs hústűnk, ez segít, hogy ne bomoljon ki a tekercs” – magyarázta a séf.

A durva só némileg megpirul, ráadásul rá is olvad a zöldségekre, különleges ízhatást keltve.

Ha megvagyunk az előkészületekkel, akkor némi olívaolajat kell tölteni a serpenyőbe, és öt-öt percet kell kis lángon a húst mind a négy oldalán megsütni. Persze takarjuk le a roládot némi alufóliával is, hiszen így nemcsak sül, de párolódni is fog. Eközben mellé tehetjük a köretnek való félbevágott gombákat, koktélparadicsomot és a bébipaprikát, amelyeket durva sóval fűszerezzünk.

Amint elkészült a rolád, vegyük ki a serpenyőből, és tegyük egy tányérra – ekkor önthetünk rá kevés konyakot, és vajat is adagolhatunk hozzá –, ahol alufóliával letakarva nagyjából tíz percig kell pihentetni. Utóbbi lényeges, hiszen nemcsak zamatosabb lesz az étel, de könnyebb is lesz szeletelni. Ez idő alatt készítsünk burgonyachipset a korábban használt olajban: vágjuk vékonyra a pityókát, szintén durva sóval fűszerezzük, majd nagy lángon pirítsuk meg.

Konyak a mártásban

A konyakos mártás elkészítéséhez mindenképp szükségünk lesz némi alaplére. Ezt úgy készíthetünk el, ha olívaolajon lepirítunk egy-két velős csontot, majd adagolunk hagymát, zellert, petrezselyemgyökeret, és az egészet felöntjük vízzel. Ezután sóval, szemes borssal és babérlevéllel kell fűszereznünk, majd hagyjuk főni a hozzávalókat legalább 5–6 órán keresztül, hogy a víz jó részének elpárolgásával sűrű és erős alaplevet kapjunk. Nyilván akinek nincs ennyi ideje, a húsleves levét is használhatja, bár annak nem lesz annyira jó ízhatása.

A mártás elkészítéséhez öntsünk a korábban említett alapléből egy tűzhely fölé helyezett edénybe, majd adagoljunk ehhez ugyanennyi vizet. Fűszerként sót, borsot, bazsalikomot, esetleg cukrot és némi balzsamecetet is használhatunk. Amint felforrt a mártás, étkezési keményítővel sűrűsítsük be. Ekkor öntsünk rá konyakot, és amint ismét forrni kezd a szósz, el is zárhatjuk a gázt.

Az alkohol hamar eltávozik a hőtől, így a mártást a sofőrök is megkóstolhatják

– jegyezte meg Karácsony.