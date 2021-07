Könnyítések a fogyatékkal élőknek

Csép Andrea: fontos, hogy kétévente ne citálják a bizottság elé a fogyatékkal élőket • Fotó: Haáz Vince

A képviselőház munka- és szociális ügyekért felelős szakbizottság alelnökeként Csép Andrea csütörtöki sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy munkája során tapasztalta:

általában a közösség, de még inkább a sérült, fogyatékkal élő gyermeket nevelő, illetve idős szülőkre is gondot viselő családok nem kapnak megfelelő tájékoztatást arról, hogy milyen kedvezményeket, támogatásokat igényelhetnek.

Kihangsúlyozta: a megyei gyermekjogvédelmi igazgatóságok, de a polgármesteri hivatalok szociális munkásai is pontosan tudják, hogy az állam milyen módon próbálja támogatni a fogyatékkal élőket, segíteni családjaikat, ezek az információk azonban nem mindig jutnak el az érintettekhez, ezen a téren még fejlődésre van szükség.

Kis lépések a normalitás felé

A szociális ügyekkel foglalkozó parlamenti képviselő beszámolt arról, hogy elfogadták azt a rendeletet, amely kimondja, hogy a súlyos fogyatékkal élő gyermekek esetében,

ha két, egymás utáni ellenőrzésen a helyzetük nem változott, akkor 18 éves korig kaphassák meg a fogyatékosságot igazoló iratot.

Eddig ugyanis két évente a bizottság elé kellett vonuljanak, hogy megnézzék, javult-e esetleg az állapotuk. Ez a rendelet július 5-én lépett életbe és szeptember 3-ig kell megjelentetni az alkalmazási előírásait, és csak azután alkalmazható.

Csép arról is beszélt, hogy szeretnék, ha a fogyatékkal élő felnőttek esetében is egy hasonló rendeletet fogadnának el, hiszen például az, akinek mindkét lába le van vágva, az nincs miért kétévenként izgalommal és félelemmel a bizottság elé vonuljon, hogy meghosszabbítsák a fogyatékossági besorolását, hiszen nyilvánvaló, hogy állapota nem fog, nem tud javulni. De arról is beszélt, hogy

az elfogadott módosításoknak köszönhetően most már a fogyatékkal élő személyek, akik nem tudják felhasználni az évente biztosított 24 vonatjegyet, annak ellenértékére üzemanyagot számolhatnak el, ha mozgássérültek, korlátozottak számára kialakított autóval utaznak.

Aki beköltözött az otthonba jogosult a pótlékra

A Maros megyei parlamenti képviselőtől azt is megtudtuk, hogy azok az állami és magán szociális otthonok alkalmazottai, akik tavaly, a szükségállapot idején be kellett költözzenek két hetes időszakokra az intézményekbe, veszélyességi pótlékra jogosultak. Ezt a rendeletet korábban elfogadták, de eddig nem vagy nem mindenhol ültették gyakorlatba. Most azonban van egy határidő is:

augusztus 26-ig kérhetik a magán öregotthonok is, hogy alkalmazottaik részesüljenek a 2500 lejes pótlékban.

A munkáltatók a megyei kifizetési és szociális ügynökségekhez (AJPIS) kell benyújtsák a pótlékra jogosultak névsorát, azon személyekét, akik két hétre beköltöztek az otthonokba, hogy vigyázhassanak a gondozottakra.