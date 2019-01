Könnyebb lett beutazni az iskolába az autista gyermekeknek

Segítséget jelent a szülőknek az utaztatás biztosítása • Fotó: Hargita Megye Tanácsának sajtószolgálata

Több éve küzdenek a csíkszéki községbeli szülők azért, hogy megoldódjon autizmussal élő gyermekeik iskolába történő szállítása. Az Aut-Help Egyesület által a csíkszeredai József Attila Általános Iskolában működtetett

Puzzle Oktatási Központ az egyetlen, amely az autista gyermekek oktatását, fejlesztését biztosítani tudja a térségben,

napi utaztatásuk viszont komoly anyagi megterhelést jelent a szerény körülmények között élő szülőknek. Múlt év novemberében számoltunk be helyzetükről, és arról, hogy sikertelenül próbáltak iskolabuszt kérelmezni az illetékesektől – a tanfelügyelőség, illetve a gyermekvédelmi igazgatóság a tanügyi törvényre hivatkozva azt írták, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekek szállítását a helyi önkormányzatoknak kell megoldaniuk. Kérdésünkre akkor a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője azt is felvetette, hogy mivel a különleges bánásmódot igénylő, fogyatékkal élő diákok más településre történő szállításának finanszírozására a törvény nem tér ki, jogszabály-módosításra lenne szükség annak meghatározására, hogy az ilyen költségeket milyen alapból lehet törvényes módon biztosítani. Idén kedvező változás történt, mint Hargita Megye Tanácsa sajtószolgálata közölte,

január 14-től egy kisbusszal több felcsíki községből, Dánfalváról, Madarasról, Rákosról, valamint Madéfalváról biztosítják öt autizmussal élő gyermek iskolába szállítását.

A közlemény szerint a Felcsík Kistérségi Társulás, amelynek Hargita Megye Tanácsa is tagja, bízta meg a közbeszerzésre jelentkező szállító céget a feladattal, a polgármesterekkel történt előzetes egyeztetés után.

Gyimesközéplokra is eljutnak

Az autizmussal élő gyermekek szüleinek képviseletében korábban az ügyben számos beadványt megfogalmazó madéfalvi Constantin Stan kérdésünkre azt mondta,

örülnek ennek a segítségnek, amelyre több évet kellett várni,

ugyanakkor kifejtette, még jobban ki lehetne használni a szállítóeszközt. ,,A kisbuszra nagy szükség volt, viszont az útirányt lehetne úgy módosítani, hogy a Gyimesközéplokon élő három gyermeket is szállítani tudja, mert a szülők szerény körülmények között élnek, és nehéz beutazniuk naponta Csíkszeredába” – vázolta a megbízott. Szerinte ha a busz reggel Csíkszeredából először Gyimesközéplokra menne, majd visszafelé Szépvízről át Rákos, majd Dánfalva felé, ez a kitérő beleférne az útvonalba, és az időbe is.

Mint Gyimesközéplok polgármesterétől, Gergely Károlytól megtudtuk, az ügyben már voltak egyeztetések a céggel és a szülőkkel is –

a középloki önkormányzat jelenleg hetente két nap tudná biztosítani a szállítási költségeket,

és ezt a szülők is elfogadták. Így ha szerződést írnak alá a céggel, nem lesz akadálya annak, hogy a kisbusz heti két nap Gyimesközéplokot is útba ejtse. Stan szerint ugyanakkor megoldást kellene találni arra is, hogy a csíkszentimrei, autizmussal élő diákot szállító jármű a csíkszentkirályi gyermeket is vegye fel és hozza el Csíkszeredába.