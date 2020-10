Konfliktus van a koronavírusos betegek fogadása miatt Hargita megyében

Egyre többször kell fordulnia a mentőnek. Csíkszeredában beteltek a koronavírusos betegeknek fenntartok helyek • Fotó: Pinti Attila

A szerdai jelentések a koronavírusos betegek ugrásszerű megnövekedésről számoltak be Maros és Hargita megyében is. Maros megyében 24 óra leforgása alatt 46 új esetet azonosítottak, ilyen magas nem volt egyetlen nap sem az esetszám a járvány kezdete óta. Mint a Maros Megyei Klinikai Kórház igazgatója, Ovidiu Garbovan a Székelyhonnak elmondta, hozzájuk szerda délután 93 beteg volt befektetve, 10 közülük az intenzív terápiára.

Nálunk jelenleg a fertőző betegségek klinikáin és a tüdőklinikán vannak koronavírusos betegek. A 12 intenzív terápiás ágyból tíz foglalt. Egyelőre minden beteget, akinek tesztje pozitív és tünetei vannak, fogadni tudtunk.

Maros megyében a Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórházban is fogadnak koronavírusos betegeket, de csak korlátozott számban. Ide tartozik a moduláris kórház is, amit az orvosi egyetem sportcsarnokába alakítottak ki, ott elsősorban más megyékből ideszállított súlyos betegeket kezelnek, jelenleg tízet.

Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere érdeklődésünkre elmondta, hogy gyakorlatilag tele van a koronavírusos páciensek ellátására átalakított osztály:

szerdán délben a csíksomlyói kórházépületben (ott van a fertőző betegségek osztálya) és a moduláris kórházban lévő 78 ágyból 75 volt foglalt.

Mivel egyes betegek elkülönítésre szorulnak, ez a szám már azt jelenti, hogy a befogadóképesség határán van az osztály. „Igyekszünk okosan gazdálkodni a helyekkel. Ugyanakkor az előírásoknak megfelelően kérésre hazaengedjük a tünetmentes betegeket, illetve azokat, akiknek enyhe tüneteik vannak és a szakorvos is úgy ítéli meg, hogy biztonságos a kezelésük otthoni folytatása. A súlyos állapotban lévő és társbetegségekkel is küszködő betegeket az egészségügyi miniszter 2020/555-ös és 2020/1513-as rendelete alapján a székelyudvarhelyi, jogszabály által hátérkórháznak nyilvánított városi kórházba irányítjuk. Az elmúlt napokban azonban többször kaptunk innen visszautasító választ, azzal az indoklással, hogy nincs helyük. Intenzív terápiás ellátásra szoruló és súlyos társbetegséggel küzdő betegeket nem vettek át első körben, csak miután a kórház igazgatójával vagy a megyei egészségügyi igazgatóság vezetőségével beszéltünk” – számolt be a furcsa helyzetről a kórház menedzsere. Tőle azt is megtudtuk, hogy a kialakult helyzetről a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház kedden átiratban értesítette a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóságot.

Konrád Judit azt is elmondta, hogy koronavírusos betegek növekvő száma miatt átszerveznek osztályokat, hogy fogadhassák a tünetmentes és enyhe tünetekkel rendelkező betegeket. Ugyanakkor a kórházi tamponzóna tehermentesítése és a személyzet biztonsága érdekében

a beutalásra programált krónikus betegeket fel fogják kérni, hogy beutalásuk előtt egy nappal jöjjenek be a kórházba, ahol ingyenesen koronavírus-tesztet végeznek számukra, ennek eredményét otthonukban várják meg, és a negatív eredménnyel jelentkeznek majd beutalásra.

Jelenleg az egészségügyi igazgatóság felülvizsgálja a székelyudvarhelyi háttérkórház tevékenységét, keresve a választ arra a kérdésre, hogy miért nem fogadják be a Hargita megyei súlyos állapotban levő koronavírusos betegeket – mondta érdeklődésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság vezetője. Mint elmondta, a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban 500-nál több ágy van, így nem indokolt, hogy csak egyeztetések után fogadják a koronavírussal fertőzött betegeket. Mivel háttérkórházként működnek, elsősorban a koronavírusos betegek ellátásával kellene foglalkozzanak.

Különösen az jelent gondot, hogy csupán hat intenzív terápiás ágyat tartanak fenn a koronavírusos betegek számára, ez azonban kevésnek bizonyul.

„Emiatt egyre több súlyos állapotban levő koronavírusos betegeket kell átutaljunk más megyébe. Ez nemcsak azért nemkívánatos, mert az amúgy is nehéz helyzetben levő beteg távol kerül otthonától, szeretteitől, hanem azért is, mert nem ritka, hogy olyan megyébe kerül, ahol nincsenek magyar nyelvet beszélő orvosok, asszisztensek, így a súlyos beteg nehezen vagy egyáltalán nem tudja megértetni magát.

Mi nem szeretnénk nyomást gyakorolni a székelyudvarhelyi kórházra, de úgy látjuk, hogy hatósági szigorral kell fellépnünk, hogy vizsgálják át a helyek számára, hiszen közös cél, hogy a Hargita megyei betegek megyén belül kapjanak kezelést.

Meg kell értse mindenki, hogy egy atipikus helyzetet élünk át, minden a feje tetején áll, meg kell találnunk a megoldásokat, hogy a fertőzött betegeket kezelni tudjuk” – részletezte Tar Gyöngyi.

Arra is figyelmeztetett, hogy mivel már két hét telt el az iskolakezdéstől és a helyhatósági választások kampányidőszakában is az átlagosnál nagyobb volt a tömörülés, ezek folyományaként nőtt a koronavírusos betegek száma. Ráadásul a járványtanászok szerint számítani lehet további növekedésre, s a több esetszámmal egyre több intenzív terápiás ágyra is szükség lesz. Éppen ezért próbálják most a székelyudvarhelyi kórházban lévő ágyak számát tisztázni, s helyben tartani a betegeket.

Nem csak koronavírusos betegek vannak

A kialakult helyzet kapcsán az érintetteket is megszólaltattuk. A Székelyudvarhelyi Városi Kórház orvosigazgatója, Lőrinczi Csaba a Székelyhon megkeresésére kifejtette: már a járvány kezdetekor lejelentették, hogy 15 intenzív terápiás helyük van és ebből 6-ot tudnak fenntartani a koronavírusos betegeknek, hármat a más, súlyos állapotban levő betegeknek, a többit pedig azoknak a betegeknek, akiknek állapota súlyos, de nem tudni, hogy fertőzöttek-e vagy sem.

„Az alapelgondolásunk az volt, hogy 1–2 ágyat tartsunk fent a székelyudvarhelyi súlyos állapotban lévő koronavírusos betegeknek, hogy őket itthon tudjuk fogadni, kezelni. De ezt nem sikerült tartani, hiszen az elmúlt napokban megnőtt a súlyos állapotú koronavírusos betegek száma, mind a hat ágy el van foglalva.

Az enyhe vagy közepesen súlyos esetek számára 95 ágyat tartunk fent, azonkívül 39 helyünk van azoknak, akik koronavírusfertőzés-gyanúsak. A különböző osztályokon, mint például a nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, sebészet, vannak fenntartott helyeink a koronavírusos betegeknek, hiszen nem tudni, hogy ezekre mikor lesz szükség.

Vannak ezenkívül nemkovidos betegeink is, hiszen a sebészet, az onkológia, a hematológia működik, és fogadjuk a székelyudvarhelyi és környékbeli pácienseket. Jelenleg egyeztetések zajlanak a kórházon belül is, hogy hogyan tudjuk átalakítani az eddigi rendszert, hogy még több fertőzött beteget tudjunk fogadni” – nyilatkozta az orvosigazgató.