Koncertek a Súgó-barlangban, medveles és Gyergyóikum-túra – csütörtökön kezdődik az Egyfeszt

Számos program közül választhatnak a résztvevők a csütörtökön kezdődő fesztiválon • Fotó: Barabás Orsolya

Az Egyfeszt Összművészeti Fesztivál részeként számos olyan kulturális, illetve turisztikai vagy éppen sportjellegű program lesz, amelyeket a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ szervez.

Nemcsak a turistáknak vagy a máshonnan idelátogatóknak ajánljuk azokat a programokat, amelyekkel társultunk a rendezvény szervezéséhez, hanem az itthoniaknak is, hiszen az ismert vagy sokak számára megszokott helyszínek más tartalommal lesznek megtöltve

– hangsúlyozta Fórika Sebestyén, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ igazgatója. Többek között a Súgó-barlangban az általános vezetett látogatás mellett az Evilági Együttes ad koncertet, amit Sike Tamás egri borász által bemutatott borkóstolóval kötnek egybe. Ugyanitt Thurzó Zoltán nagyváradi zongoraművész Chopin-estjét két szál gyertya fényénél tartják.

A Gyergyóikum-túra vezetett városnéző túra román, magyar, angol nyelven Gyergyószentmiklós nevezetességeit érinti. Vezetett túrák is lesznek a Gyilkos-tónál és a Pongrácz-tetőn is, ki lehet próbálni a via ferrátát, illetve medveles-látogatásra is lehet jelentkezni. „Nemcsak a várost, hanem a Gyergyószentmiklóst körülölelő természeti adottságokat is szeretnék megmutatni” – hangsúlyozta a Művelődési Központ igazgatója. Ezekhez a programokhoz előzetes jelentkezés, regisztráció szükséges az egyfeszt.ro weboldalon megtalálható telefonszámokon.