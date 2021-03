Komor hangvételű, sajátos vízión alapuló szuperhősfilmet harcoltak ki maguknak a rajongók Tamás Attila • 2021. március 20., 20:59 2021. március 20., 20:59 HIRDETÉS Hogy mire képes egy elszánt rajongóbázis, egy kitartó és kellően hangos követelés a világhálón, mi sem bizonyítja jobban, hogy elkészülhetett egy hollywoodi szuperprodukció úgy, ahogyan azt a rendező eredetileg megálmodta. A Zack Snyder: Az Igazság Ligája története már már filmbe illő és betekintést nyújt abba, hogy miként is működik az amerikai filmipar. Elemzés.

Zack Snyder insturálja a Denevérembert alakító Ben Afflecket és a Csodanőt játszó Gal Gadotot az Igazság Ligája forgatásán • Fotó: Zack Snyder's Justice League

Nem sok filmrendezőnek adatik meg a lehetőség, hogy miután az őt alkalmazó stúdió gyakorlatilag kirúgja, kap egy újabb esélyt a filmje újbóli elkészítésére, – értve ezalatt némi pótforgatást és az újravágást – az eredeti víziója megvalósítására. A sok szempontból, megosztó, de tagadhatatlanul egyedi stílussal bíró Zack Snyder most megkapta ezt a lehetőséget a rajongóinak köszönhetően, és elkészülhetett a négy éve megjelent, a geek-pápának számító, konkurens Marvel stúdió – azóta a toxikus bánásmódja miatt szintén kegyvesztett – rendezője, Joss Whedon által befejezett Igazság Ligájának a Snyder-féle újravágása. HIRDETÉS De vegyük szépen sorba, hogy mi történt a DC-képregényhősök kvázi Bosszúállók-filmjével, amiben a legismertebb karakterek állnak össze egy csapattá, hogy megmentsék a világot a rá leselkedő épp aktuális legnagyobb veszélytől. Mivel a Marvel stúdió 2008 óta egy filmes univerzumot kezdett építeni, a DC-jogokat birtokló Warner sem akart kimaradni a buliból, ezért ők is hasonló próbálkozásokat indítottak útjukra.

Ezeket nem övezte annyi pozitív visszajelzés mint a konkurenciáét, és eleve lépéshátrányból indultak azzal, hogy mindössze 2013-ra sikerült tető alá hozniuk a filmes univerzumot „berobbantó” második Superman-rebootot, a Man of Steelt, a jelenleg hősként ünnepelt Zack Snyder rendezésében, aki korábban olyan filmeket tett le az asztalra, mint a zombis Holtak hajnala, a lassított felvételekkel és CGI-vérrel nyakonöntött 300 spártai legendájának heroikus feldolgozása, valamint a megfilmesíthetetlennek tartott, szintén DC-s Watchmen képregényfilm, és a meglehetősen förtelmesnek kikiáltott Álomháború.

Snyder vállára tehát nem kevés nyomást helyezett a stúdió azzal, hogy rábízta egy filmes univerzum beindítását, ami elég nyögvenyelősen sikerült, elég csak arra gondolni, hogy az Acélembert már a következő filmben össze is eresztették a már, szintén sokadik rebootját megérő Batmannel, a Batman Superman ellen – Az igazság hajnala címet viselő, szintén nem osztatlan sikert arató mozifilmben. Rá egy évre Csodanő is bizonyíthatott egy önálló alkotásban, ami meglepően jól sikerült, és volt rá remény, hogy a Marvelhez képest jóval sötétebb hangulatú DC „istállójában” is készülhetnek jó szuperhősfilmek, ám a Batmant, Csodanőt, Aquamant, Villámot és Cyborgot, valamint az Acélembert egy filmbe toborzó Igazság Ligája körül időközben sötét felhők kezdtek gyülekezni.

Ahogy az mostanra már kiderült, nem voltak alaptalanok az előzetes aggodalmak, hiszen kiderült, hogy pótforgatások szükségesek a film elkészültéhez (ez egy film esetében sem jelent semmi jót), ugyanakkor Zack Snyder családi tragédia miatt kénytelen volt felállni a rendezői székből (a nevelt lánya, Autumn öngyilkos lett), így az első két Bosszúállók filmet levezénylő Joss Whedonra bízták a film befejezését. Ez a kulisszák mögött úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag a stúdió már korábban meneszteni akarta Snydert, mivel korábbi filmjeivel nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és egyértelmű volt, hogy nem fog változtatni a korábbi koncepcióján, miszerint egy lassításokkal teletűzdelt, színeket és humort nélkülöző látványorgiában gondolkodik, ami már korábban sem jött be annyira a nézőknek (lényegében a koherens történetvezetés hiánya volt inkább az negatív visszajelzések okozója). Snyder távozása tehát kapóra jött a Warnernek, akik így gyakorlatilag azt csinálhattak a meglévő nyersanyaggal, amit akartak, így Whedon dolga lett az, hogy egy színesebb, könnyedebb, és legfőképpen poénokat is elsütő filmben mutassa be az Igazság Ligájának összeállását, ami remekül működött a Bosszúállók filmek esetében is.

A mozikba került Igazság Ligája plakátja. Az eredeti rendező elképzeléseivel ellentétben itt nem spóroltak a színekkel • Fotó: Warner Bros. Pictures

Ebből lett tehát a 2017 végén mozikba került Igazság Ligája, ami pont ezen változtatások miatt nem aratott osztatlan sikert sem a kritikusok, sem pedig a nézők körében. Látszott rajta, hogy egy erőltetett katyvasszá vált, amiben két rendező víziója keveredik: helyenként a túlzott komolyság, máshol pedig az erőltetett poénok. Mindezt pedig tetézte, hogy az újraforgatásokra visszahívott, Supermant alakító Henry Cavill időközben a Mission Impossible – Fallout forgatása miatt bajuszt növesztett, és a filmet kiadó Paramount Studios nem engedte, hogy egy másik forgatás kedvéért megváljon az arcszőrzetétől. Így maradt a bajusz CGI-jal való eltüntetése, ami eléggé nevetségesre sikerült és komolyanvehetetlenné tette a jeleneteket, amikben Cavill így szerepelt. Mindezek mellett a kapkodás is meglátszott a filmen, nem állt össze egy koherens egésszé, a karakterek elnagyoltak voltak, a cselekményből pedig mintha hiányzott volna egy csomó minden… (A még Snyder keze alatt készülő produktum első, Comic-Conos előzetesében vannak még olyan jelenetek, amik teljesen kimaradtak a megjelent filmből). És akkor jöttek a rajongók. A végeredményt látva ugyanis sokan úgy gondolták, hogy amit kiengedett a stúdió a kezei közül, az nem Snyder vízióját tükrözi, ezért Twitteren elindult a #ReleaseTheSnyderCut hashtag (Adják ki a Snyder-vágást), ami idővel egyre népszerűbb lett és egyre többen csatlakoztak hozzá. Ezen felbátorodva kezdte el tüzelni a rajongókat idővel maga a rendező is, aki elmondta, hogy valóban létezik az ő verziója, és időnként titokzatos werkfotókat osztott meg az egyre nagyobb hírben álló produktumról.

• Fotó: Zack Snyder's Justice League

Ehhez csatlakoztak idővel az Igazság Ligája színészei is (Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Henry Cavill), akik tovább tüzelték a rajongókat azzal, hogy ők is azt kérték, hogy jelenjen meg a filmből a Snyder-féle vágás. Ezt a rajongói felbuzdulást látva pedig a Warner idővel meglátta ebben is a lehetőséget, a járványhelyzet pedig mondhatni felgyorsította a folyamatot. A Warner gyakorlatilag felajánlotta Snydernek, hogy beszállnak a forgalmazásba, sőt, még 70 millió dollárt is „hozzávágtak” (ennél jóval kevesebből is készülnek amerikai szuperprodukciók) a rendezőhöz, hogy újabb újraforgatásokkal és utómunkával elkészíthesse a saját verzióját a filmből. A Snyder Cut tehát a járvány ideje alatt készült el véglegesen, amit nehezítettek az akkor még nem kidolgozott járványügyi intézkedések, valamint az, hogy a színészek a világ több pontján voltak, tehát majdhogynem lehetetlen volt „összetrombitálni” őket (többek között Zoom-on keresztül is forgattak jeleneteket a filmhez). És hogy miért egyezett bele a stúdió a film elkészülésébe? Merthogy meglátták benne az üzleti lehetőséget, hogy ha már moziba úgysem kerülhet, akkor arra gondoltak, hogy az éppen beindított streamingplatformjukat, az HBO Max-et fogják ezzel a filmmel is felfuttatni (értsd: a filmre kiéhezett rajongók + egy platform, ahol elérhető lesz = egy csomó új előfizetés/dől a lé). Ez még azelőtt volt, hogy a járványhelyzet miatt kitalálták volna, hogy a covid miatt bezárt mozik miatti bevételkiesést pótolandó, filmjeiket a mozipremierrel egy időben teszik elérhetővé a Netflix-konkurensként indított streamingfelületen. Ezzel az egyességgel pedig gyakorlatilag mindenki jól járt, és ki is tűzték a Snyder Cut premierjét 2021. március 18-ára, az HBO Max-en és az európai nézők által használt HBO Go-n. A rajongók ennek a bizonyosságnak a tudatában tűkön ülve vágták a centit, és az sem riasztotta el őket, hogy a hírek szerint közel négy órásra duzzadt a film, aminél felmerült az ötlet, hogy minisorozatként debütálhat, végül azonban egy prológusra, hat fejezetre és egy epilógusra osztott nagy egészként lett elérhető csütörtök reggeltől. És hogy milyen lett a film? Mérföldekkel jobb, mint a négy évvel ezelőtt kiadott verzió. Túlzással élve egy kicsit olyan, mintha a korábbi filmet néznénk szépia-filterrel és kétszeres lassításban, vagy ha a Snyder-cut után nézzük a 2017-es verziót, az olyan, mintha felgyorsítva, színesben néznénk a Snyder-féle verziót. Viccet félretéve, még mindig nem tökéletes ez az Igazság Ligája film sem, pont a helyenként túlzásba vitt lassítás-orgia és a CGI-pornó miatt, de mégiscsak koherensebb, szerethetőbb lett az újravágás révén.

• Fotó: Zack Snyder's Justice League

Az antagonista Steppenwolf új, brutálisabb kinézete mellett kaptunk számos új, vagy éppen újragondolt és hosszabb jelenetet, egy egész korrekt Cyborg-eredettörténetet, és gyakorlatilag minden karakter, minden cselekményszál kapott egyfajta mélységet, a dramaturgiai lyukakat nagyrészt befoltozták, behozták a háttérben a szálakat mozgató igazi főgonoszt, és megágyaztak még legalább két folytatásnak, amik valószínűleg már sosem fognak elkészülni. Az új főgonosz, Darkseid behozásával egy kicsit az Igazság Ligája Snyder Cut-ja is olyan lett, mintha a Bosszúállók: Végtelen háborújának felvezetését láttuk volna, ami egy következő filmben csúcsosodhatott volna ki igazán. Zack Snyder, a filmje újbóli megjelenését követően beszélt arról, hogy a folytatásban csaptak volna össze szuperhőseink az igazi főgonosszal, a hatalmas téttel járó csatának pedig áldozatai lettek volna, ahogy ezt láthattuk is a film epilógusaként elkészült álom-jelenetben, amiben Batman örök nemezise, Joker is tiszteletét tette Jared Leto alakításában. Ezt az univerzumot azonban lényegében már 2017-ben elkaszálta a Warner a Whedon által befejezett Igazság Ligájával, így már csak Snyder nyilatkozataiból tudjuk, hogy a trilógia utolsó részében megtört hőseink Villám időutazós képességének köszönhetően győzhették volna le a világokat leigázó Darkseidet, és hozták volna vissza az élők sorába elhullott társaikat, akik a felbőszített Superman áldozatául is estek. Batman lett volna, aki végül feláldozza magát, hogy a terv sikerüljön (ismerős valahonnan? Á igen, Bosszúállók: Végjáték…), a zárófilm epilógusából pedig az is kiderült volna, hogy Superman és Lois Lane szupererővel nem rendelkező fia, Bruce Kent öltötte volna magára Batman denevérjelmezét és vitte volna tovább a hős örökségét.

• Fotó: Zack Snyder's Justice League

Ezt azonban már nem fogjuk látni, legalábbis az elkövetkező tíz évben biztosan nem, hacsak a rajongók valahogy ki nem harcolják, hogy Zack Snyder elkészíthesse az egész trilógiát, amire a Snyder Cut megvalósulását látva, lehet akár egy hangyányi esély. Ehhez azonban nagyon sok mindennek össze kellene állnia, többek között a színészek, akik közül Ben Affleck már továbblépett a Denevérember megformálásán, hiszen készül már a Matt Reves-féle Batman-reboot a Warnernél, ami egy teljesen új történetet mesél el, egy gyakorlatilag új szereplőkkel újragondolt filmes univerzumban. Az, hogy a Snyder Cut elkészülhetett, azt is jelzi, hogy a járványhelyzet miatt megtépázott filmipar és a mozik kényszerű bezárása milyen rendhagyó lépésekre készteti a filmeseket és a stúdiókat. Sokan mondják, hogy ez Snyder győzelme a nagy és „gonosz” stúdió ellen, ahol már csak a nézői igényeknek megfelelő, senkit sem sértő, a végletekig polkorrekt filmek és sorozatok készülhetnek, ez azonban nincs így, hiszen ez az egész egy nagy kompromisszum révén valósult meg, aminek a végén a rajongók és a rendező mellett a stúdió is örülhet, hiszen a nagy hírverésnek köszönhetően vastagon megtérülhet az eleinte kockázatosnak tűnő befektetése.

• Fotó: Zack Snyder's Justice League

És hogy ez most elindít-e egy visszafordíthatatlan folyamatot, miszerint a rajongók magunknak követelhetik ki, amit látni szeretnének, jó kérdés, de biztos, hogy elindult valami, amire eddig nem volt példa. És hogy rajongói nyomásra például újraforgatják-e az új Star Wars-trilógia utolsó részét, ne adj’ isten a Trónok harca utolsó évadát, nem valószínű, viszont megtörténhet, hogy pár félresikerült filmet pont a rajongók fognak jobbá tenni azáltal, hogy kikövetelik az újravágásukat, amennyiben a stúdió beleszólása miatt lett rossz az adott produktum. Ugyanakkor, ezekben a mozimentes időkben a látványorgiákra kiéhezett nézőknek kincset ér egy jobbacska szuperhősfilm, pláne, ha úgy készült, ahogy eredetileg megálmodták a készítői. Még akkor is, ha mindössze otthon, a laptop, vagy éppen a járvány hozadékaként nagyobbra cserélt tévéképernyőnkön élvezhetjük.