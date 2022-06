Komoly közműfejlesztés Gyergyóújfaluban: kormánypénzből épülhet ki a gázhálózat

Gyergyóújfalu is bekerült azon települések közé, ahol gázhálózat kiépítését finanszírozza a fejlesztési minisztérium. A 23 millió lejes beruházás révén a község lakosságának 60 százaléka részesül majd a gázszolgáltatásban. Ha lesz igény rá, ezt a későbbiekben bővíteni fogják.

Újabb 31 település gázhálózatának finanszírozását hagyta jóvá a fejlesztési minisztérium, közöttük tíz erdélyi település részesül támogatásban – jelentette be Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési szaktárcavezető. A beruházásokat az Anghel Saligny közművesítési programból finanszírozza a szaktárca. A most jóváhagyott finanszírozás Hargita megyében egyedüliként Gyergyóújfalut érinti.

Amint Egyed József polgármester elmondta, már korábban is próbálkoztak forrásokat szerezni erre, decemberben uniós finanszírozásra nyújtottak be pályázatot, ami azonban nem volt sikeres. Most viszont a fejlesztési minisztérium vállalta fel ezt, így a község önkormányzatának semmit nem kell hozzátennie a 23 millió lejes beruházáshoz.