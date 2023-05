Költségvetési „számháború”

2023 nemcsak azért egy nehéz év az önkormányzatok számára, mert az előző európai uniós finanszírozási ciklusnak a beruházásait be kell fejezni, hanem azért is, mert 2023-ban fogják kiírni a következő ciklusnak a legtöbb pályázatát. Tehát amelyik önkormányzat nem lesz figyelmes és nem tud projekteket összerakni idén, az 2024-ben már elbúcsúzhat a következő, 2021–2027-es ciklus pénzeitől

Marosvásárhelyen „a fő csapásirány” tavaly, illetve idén is az infrastruktúra, az iskolahálózat és a tömegközlekedés fejlesztése, kiegészülve a zöldberuházásokkal. Marosvásárhely polgármestere is bemutatott egy adatsort a város költségvetésének az alakulásáról, ami a 2020-as 418 milliós értékről fokozatosan 920,5 millióra nőtt 2023-ra.

Sepsiszentgyörgyön például egy „realista-pesszimista” költségvetéssel indítják az évet, ám azt év közben tíz alkalommal is kiegészítik, azaz növelik. Más városokban év elején „a projektek többségét bepakolják a költségvetésbe”, ebből is eredhet, hogy alacsonyabb lesz a végrehajtási arány.

– magyarázta, hosszasan részletezve a nehézségeket, amelyekkel a pályázások során meg kell küzdeni. Antal Árpád szerint ugyanakkor sokszor mi magunk is magunk ellen dolgozunk – szerinte ilyen a nyers költségvetési adatok értelmezése is –, erősítve azt a külső, valótlan retorikát, „amely szerint szegények vagyunk, szerencsétlenek vagyunk, és ha autonómiánk lenne, éhen halnánk”.

Csíkszereda polgármestere, Korodi Attila is kiemelte a bürokrácia jelentette akadályokat, de azt is, hogy a költségvetésre vonatkozó nyers számokat nehéz megfelelően értelmezni. Szerinte ezer buktatója van az év eleji tervek kivitelezésének, de a jól meghatározott célok többsége teljesül, ami viszont nem, az nem feltétlenül a tehetetlenség miatt, hanem a városvezetéstől független tényezők miatt, és ők ezzel számolva terveznek.

Állítja, hogy Székelyföld gazdasága fejlődik, és ezt a személyi jövedelemadó-bevételekre vonatkozó adatokban is látszik: többet ilyen adót fizettek be a térségben, miközben az adómentessé váló munkavállalók köre nőtt. Ebből az következik, hogy a vállalkozások nagyobb fizetést kell adjanak, és ezt meg is tudják tenni.

Székelyudvarhely 2008 és 2018 között kimaradt az EU-s források lehívásából – tért vissza az említett ok ismertetéséhez Gálfi Árpád. „Erről elég kevés statisztikai adat mutatódik be az elmúlt időszakban. Tíz esztendő az tíz esztendő. (…) Én a ciklusnak a második felében csöppentem bele ebbe a város vezetőjeként, 2016 és 2020 között megnéztük az akkori kollégákkal, munkatársakkal, hogy mik azok a lehetőségek, amik még adódtak a ciklusnak a második felében, hogy Székelyudvarhely pályázati forrásokat tudjon lehívni a közösség számára. Ezeknek a megvizsgálása után kiderült, hogy hatalmas problémával állunk szemben, a városnak a vagyoni kérdésével. Ezeket rendeztük 2016 és 2017 között, 2018-ban elindítottuk a pályázatoknak a lehívását” – sorolta a településvezető azokat a tényezőket, amelyekről szerinte kevés szó esik az utóbbi időben.

Ezt követően akkurátusan felsorolta az általa aláírt pályázati szerződések számát és az azokhoz kapcsolódó összegeket. Így tett az előző találkozókon is, az újdonság ez alkalommal az volt, hogy számtalanszor elmondta, a sajtó ártalmas, nem számol be a városvezetés megvalósításairól, a városba érkező beruházásokról, támogatásokról. Azt is a sajtó fejéhez vágta, hogy az Aqua Nova-perrel kapcsolatos sikert is elhallgatta a média; miközben ezt ecsetelte, a kivetítőn megjelent a hallgatóságnak az a Székelyhon-cikk, amely tételesen cáfolta a polgármester vádjait – ez azonban nem érdekelte az elöljárót.