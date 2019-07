Költözni kell az „közegészségügyi szempontból lakhatatlan” épületből Kovács Eszter • 2019. július 02., 12:05 • utolsó módosítás: 2019. július 02., 15:47 2019. július 02., 12:05utolsó módosítás: 2019. július 02., 15:47 HIRDETÉS Költözniük kell, egyelőre ennyi bizonyos a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca 22. szám alatt lakóknak: ez az épület is, akárcsak a Városháza tér 4. szám alatti, a városi vagyon részét képezi, a városvezetés pedig más funkciót szán az ingatlannak.

Tizenkét lakásból hármat megvásárolhattak. A többieknek költözniük kell • Fotó: Barabás Ákos

Panaszkodnak azok, akik már évtizedek óta benne laknak, hogy előnytelen ajánlattal traktálják őket, a városvezetés álláspontja szerint viszont közegészségügyi szempontból lakhatatlanok az ingatlanok. Székelyudvarhely önkormányzati lakásvagyona mintegy 150 ingatlanból áll, ezek ügykezelését tavaly áprilisig az Urbana Rt. végezte. 2018 tavaszán azonban a városvezetés visszavette a vagyon kezelését, a lakások további sorsáról tehát nem a közművek vezetőtanácsa, hanem az önkormányzati testület dönt. Az ingatlanok egyenkénti felmérése, a jogviszonyok tisztázása már akkor elkezdődött: mint kiderült, visszaélések is történtek az elmúlt évtizedekben. Tamucza Tünde és családja közel harminc éve él a Kossuth Lajos utca 22. szám alatti épületben, mintegy 150 négyzetméteres lakást bérelnek. Az ingatlanban összesen 12 lakrész van, a lakók zöme szintén bérlő. Tavasszal volt egy gyűlés, ahova a lakókat elhívták. Akkor a polgármester kijelentette, ki kell költöznünk az épületből – elevenítette fel a panaszos. A lakásba az évek során befektettek, a sima meszelésen túl ők vezették be a gázt is az ingatlanba. „Konkrét határidőt nem kaptunk, sőt az utóbbi hetekben semmilyen információt sem, holott a bérleti szerződésünk múlt vasárnap lejárt" – tudtuk meg. A bért egyébként (amelyet idéntől 280 lejre emeltek) rendesen fizették, sőt, amikor fény derült a városvezetés szándékára, kilátásba helyezték, hogy meg is vásárolnák az ingatlant. „A tizenkét bérlőből hárman megvehették a lakást. Ennek már több mint tíz éve. Nekünk pedig nem adják el" – fakadt ki Tamucza Tünde. A belvárosban lévő ingatlanok állapota rossz – válaszolta kérdésünkre a polgármesteri hivatal sajtóosztálya. A szóban forgó, azaz a Kossuth-udvar melletti épületben nincs csatornázás, „közegészségügyi szempontból lakhatatlan az épület", fogalmaztak a kommünikében.

A házban nincsen kanalizálás, az ingatlan általános állapota is rossz • Fotó: Barabás Ákos

„Megengedhetetlen, hogy Székelyudvarhely központjában, a város egyik fő utcáján ilyen gócpont legyen. Egy tavalyi közegészségügyi ellenőrzésen kiderült, hogy 9 lakásban nincs mellékhelyiség, az ottani helyzet veszélyt jelent mind az ott lakók, mind pedig az ingatlan környezete számára. Az úgynevezett száraz WC-k nincsenek rácsatlakoztatva a városi szennyvízhálózatra, és víz sincs bennük” – vázolták a helyzetet. Az érintett lakókkal tárgyalt a polgármester is, mint kiderült, a jelenleg bérelt ingatlanoknál jobb körülményeket biztosító lakásokat ajánlottak nekik a Kórház-negyedben és az úgynevezett cérnagyári garzonoknál. Valóban volt gyűlés tavasszal, ismeri el a panaszos is, és a lakáscseréről is volt szó, viszont a tágas ingatlan helyett kis garzonlakást ajánlottak a családnak.

Ekkora lakásba kellene költözniük • Fotó: Barabás Ákos

„Már akkor jeleztem, hogy szűk lesz a családnak egy Kórház-negyedi lakás, ráadásul van egy német juhászkutyánk is, akit magunkkal vinnénk, hiszen ő is olyan, mint egy családtag. De azóta sem kaptunk jobb ajánlatot” – így Tamucza Tünde. A panaszos még hozzátette: jogi segítséget is kértek az ügyben. Nem lakhatásra szánják



A városvezetőség tervei szerint azonban az érintett ingatlanok feljavítása után azokat nem adják ismét ki: a Városháza tér 4. szám alatti ingatlanba a polgármesteri hivatal néhány osztálya költözne át (mivel közvetlenül a városháza mellett van), míg a Kossuth Lajos utca 22. szám alatti épület esetében a Kossuth-udvarban még tavaly kialakított civil központ újabb irodáit alakítanák ki: a kis felületeket a városban tevékenykedő civilek használják, olyan szervezetek, amelyek önerőből nem tudnának székhelyet fenntartani. Az önkormányzati lakásokban elvégzett javítások, beruházások kapcsán megtudtuk, hogy amennyiben az érintettek be tudják mutatni a terveket, engedélyeket, szerződéseket, illetve a számlákat, a polgármesteri hivatal nem zárkózik el a kártérítés kifizetésétől. A városvezetők azonban felvetik: kérdéses, hogy az említett, nagyobb volumenű munkákat miként végezték el a bérlők a tulajdonos, azaz a városvezetés avagy az Urbana Rt. beleegyezése, tudomása nélkül.