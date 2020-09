Kocsmába hív az udvarhelyi színház

Az évad első bemutatóján nem a Tomcsa Sándor Színház épületébe, hanem Székelyudvarhely egyik kávéházába várják a nagyérdeműt: a Zöld macska című kocsmaszínházi előadást több alkalommal és több helyszínen is tervezik játszani.

Az évad első előadásának próbái már megvoltak. Életszerű kocsmaszínház • Fotó: Erdély Bálint Előd

Sok bizonytalanság mellett ugyan, de elkezdődött a 2020-2021-es évad a Tomcsa Sándor Színháznál, és rögtön az első bemutató rendhagyó lesz. A társulat színművésze, Tóth Árpád már több ízben is rendezett kocsmaszínházi produkciókat (Plazma, Magyar Mátrix, Plazma 2, avagy az ovibrader, stb.), a Zöld macska lesz a sorban hatodik. „Életszerű kocsmaszínház”-ként határozta meg a társulat a darab műfaját, de ez talán minden eddigi hasonló produkcióra is jellemző volt, árulta el a rendező.

Fiatalokról szól

A szerdán, szeptember 16-án este nyolctól a Mokka Kávéház teraszán bemutatandó előadás Elise Wilk román kortárs drámaíró darabján alapszik (a magyar nyelvű fordítás Pálffy Zsófia munkája) tematikájában a fiatalokkal foglalkozik, ezért a szereposztásban is a társulat fiatalabb tagjaira gondolt a rendező. Az ötszereplős darabban Esti Norbert, Kőmíves Boróka m.v., Nagy Xénia Abigél, Veres Lehel m.v. és Albert Orsolya lépnek színre. Bizonyos szempontból ez és minden korábbi kocsmaszínházi előadása a fiatalokról szólt, vallotta meg Tóth Árpád.

„Foglalkoztat ez a témakör. Hogy – mint jelen esetben is – bizonyos fiatalok hogyan tudnak érvényesülni úgy az életben, hogy a szülők negatívan befolyásolták őket.

A darabban minden szereplő nem túl rózsaszín családi háttérből érkezik, ezért különböző valóságokat alkotnak meg maguknak, amelyekben menedéket találnak a valós életük elől

– vázolta a rendező. A produkció zenéjét egyébként Ila Gábor szerezte, a zenei vezető Pál Attila, a Tomcsa Sándor Színház munkatársa volt.

Őszintébben kell játszani

A kocsmaszínházi helyszín a szereplőgárda egy részének újdonság, mások már próbálták a rendhagyó színpadot, amely teljes mértékben különbözik a konvencionális színházi tértől: a kocsmaszínház színpadán sokkal őszintébben kell játszani, egy pillanatra sem szabad elveszíteni a néző figyelmét, hiszen abban a pillanatban megszűnik a színházi légkör, magyarázta a rendező. A már említett légkör kialakítását ezúttal a járványvédelmi szabályok is nehezítik: a kávéház teraszán mintegy hatvan férőhely van, a nézők négyfős asztaloknál foglalnak majd helyet, és a maszkviselés is kötelező. A tervek szerint a Zöld macskát a jövő héten két este is játsszák majd, árulta el Dálnoky Réka, a színház művészeti titkára, a helyszínekről és a részletekről a későbbieken tájékoztatja nézőit a az intézmény.