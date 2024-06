Klein László: néhány gondolat Székelykeresztúr jövőjéről

Székelykeresztúr történelmileg is mindig a kis térség központja volt. Ezt a központi szerepet meg kell erősítsük, most annál is inkább hiszen Hargita megye tanácsának az élére Bíró Barna Botondot támogatva, illetve Antal Lóránt szenátor úrral közösen Udvarhelyszék és azon belül Keresztúr fiúszék jövőbeni kilátásai javulni fognak.