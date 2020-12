Kizöldült a színház is – újrakezdés két hónap után

December 11-én mutatta be a Csíki Játékszín az Én és a kisöcsém című operettet, és ezzel az első székelyföldi színház lett, amely az októberi bezárás óta közönség előtt játszhatott. Az előadást december 20-ával bezárólag nyolc alkalommal játszották a tavalyi évadból maradt bérletek tulajdonosainak, valamint 30-án is ezzel a művel zárják az évet. Milyen volt két hónapig úgy próbálni a darabot, hogy nem tudták, mikor adhatják majd elő? Milyen volt visszatérni a 150 főre korlátozott, de végre személyesen jelenlévő közönség elé? Erről kérdeztük a Csíki Játékszín színészeit a 20-ai előadás után, és néhány kulisszatitkot is megpróbáltunk kideríteni.