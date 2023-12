Kivesézték az Európai Unió működését Székelyudvarhelyen

A beszélgetésen részt vett Bíró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzat alelnöke és Antal Lóránt szenátor is.

A résztvevők viszont egy kötetlen, tabuk nélküli beszélgetésnek lehettek részesei, melynek során szó esett az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusának előnyeiről és hátrányairól, Románia schengeni övezethez való csatlakozásának kérdéséről – amely Vincze Lóránt szerint 2025 előtt nem kerül újra napirendre –, a migrációs politika kettősségéről Nyugat-Európában, innovációról és túlszabályzásról az európai iparban, valamint a klímavédelmi intézkedésekről – amelyeknek indokán számos olyan döntés is született, amely káros a gazdaságra. Mindezek mellett néhány mondat erejéig szó esett a vadgazdálkodásról, s ezen belül a medvekérdésről, a kisebbségek szavazáson való részvételének fontosságáról, az uniós támogatásokról, illetve arról is, hogy áll most a Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezés helyzete.

Az esemény résztvevőinek kérdései mentén kivesézték, mi az, ami kifogásolható az Európai Unió működésében, a beszélgetés pedig egy ponton arra terelődött, hogy milyen pozitívumokkal jár a részesének lenni.

Fontos pozitívumok

Bíró Barna Botond kiemelte, az ő olvasatában az erdélyi magyarok számára az egyik legfontosabb pozitívum, hogy az őket képviselő politikusok számára Brüsszel egy olyan találkozási pont, ahol az európai vezető politikai erőkkel tudnak találkozni és tudják képviselni az ő érdekeiket.